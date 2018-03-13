对高考改革来说，2017年是一个特殊年份。这一年，不仅是高考恢复40周年，也被称为“新高考元年”。 分类考试、综合评价、多元录取……高考改革正向着这些蓝图目标探索前行。高考改革如何继续取得突破性进展？

对高考改革来说，2017年是一个特殊年份。这一年，不仅是高考恢复40周年，也被称为“新高考元年”。 分类考试、综合评价、多元录取……高考改革正向着这些蓝图目标探索前行。高考改革如何继续取得突破性进展？让我们一起看看这篇报道↓↓↓

对高考改革来说，2017年是一个特殊年份。这一年，不仅是高考恢复40周年，也被称为“新高考元年”，高考综合改革试点地区的考生迎来了首次新高考。

2014年9月，以国务院发布的《关于深化考试招生制度改革的实施意见》为标志，中国吹响了自1977年恢复高考招生以来力度最大的一轮高考改革的号角，也勾勒出我国高校招生考试制度新的蓝图。

高考改革向来“牵一发而动全身”，此次高考制度改革是自1977年恢复高考以来规模最大、涉及面最广、难度最艰巨的一次改革，其复杂程度可想而知。作为当年两个全国试点地区，上海、浙江率先启动新高考改革，北京、天津、山东、海南四地也于2017年加入第二批试点行列，之后改革将陆续在全国铺开。

分类考试、综合评价、多元录取……高考改革正向着这些蓝图目标探索前行，中央部署的各项重大改革任务均取得突破性进展。

实行高考招生录取新模式

2017年7月，上海市某高中学生白晓舒按新高考的“3+3”模式考取了同济大学。根据3年前推出的高考改革总体方案，上海新高考将不再分文理科。学生除了参加语文、数学、外语3门传统高考科目外，还根据学生特长和兴趣，从物理、化学、生命科学、历史、地理、思想政治6门科目中任选3门参加“等级性考试”，考试成绩以等级呈现，并折算成相应分数，计入高考总成绩。

在“3+3”模式下，理论上上海考生可以根据自己的兴趣、特长选择不同的科目组合。据统计，实践中，上海、浙江两地超过七成的学生打破了原高考文科、理科的固定科目组合，选择了新的科目组合，学生的兴趣、特长得到更加充分的体现。