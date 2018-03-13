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广州中考开始报名，热点问题答案都在这里

2018-03-13 09:30 来源：信息时报
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异地中考如何报名？指标考生需要什么报考条件？跨区生报考范围是怎样……11日，市招考办联合广州日报社、信息时报社、大洋网和中国电信号码百事通等单位，举办“阳光招考在线——2018年广州市高中阶段学校招生考试报名专场咨询活动”，疑问一一解答。

广州市招办负责人提醒考生，中考网上报名12日正式启动，3月16日17:00结束。

报名时间：3月12日上午8时-3月16日下午5时

“报名点就在您家小孩就读的学校。”“报名表上除了综合表现评价统一由学校录入之外，其余都由学生根据自己的情况自主填写。”……昨日，信息时报与广州市招考办等单位合办的“阳光招考在线”正式上线。记者在现场看到，广州市各区教育局工作人员头戴耳机，翻阅手中的招生材料，实时为电话另一端的家长解决关于中考报名的疑惑。

咨询活动自9:30开始，仅15分钟的时间，118114热线总呼叫次数就已超200次，平均每分钟15人热线咨询。9:45时记者看到，电脑页面上显示排队等候人数60人，接受咨询人数130人。在活动进行的2个小时内，共有3070人次参加，其中拨打电话咨询1081人次，通过互联网在线收听1989人次。

电话那头，借读生报考公办普通高中的资格、指标考生的报考条件、跨区生报考范围、加分和照顾录取政策、报名的具体办法等内容，是家长咨询的热门问题。对此，荔湾区教育局相关负责人提醒广大考生与家长：个别家长只买养老保险，没有医保，或者补缴的时候漏了医保，将会导致不满足“四个三”的条件；另外，有的来穗务工人员的居住证过期了，也要尽快办理；同时体育考试要量力而行，选择对自己有利的项目进行。

据了解，今年广州市依然实行中考网上报名，报名时间是3月12日上午8时至3月16日下午5时，所有的考生必须在规定的时间内完成报名工作。

在现场，广州市招考办副主任詹世清特别提醒考生：“必须在3月16日下午5点前在网上进行确认，如果没有按时确认，则报考信息无效。”

编辑： 唐巧燕
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