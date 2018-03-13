老人退休后蛋壳作画自学成才 画尽三千京剧脸谱

在上海有这样一位耄耋老人，他日复一日地在一枚枚蛋壳上作画，画《西游记大闹天宫》、画《封神演义》、画《水浒传》、画《三国演义》等，可谓画遍了京剧脸谱里的各种人物形象。十余年间，近3000枚蛋壳在他手中变成了栩栩如生的脸谱画。2008年，他的京剧脸谱作品曾被央视戏曲频道展示；2016年，他更入选成为上海市市民文化节百名手工达人之一。

在上海有这样一位耄耋老人，他日复一日地在一枚枚蛋壳上作画，画《西游记大闹天宫》、画《封神演义》、画《水浒传》、画《三国演义》等，可谓画遍了京剧脸谱里的各种人物形象。十余年间，近3000枚蛋壳在他手中变成了栩栩如生的脸谱画。2008年，他的京剧脸谱作品曾被央视戏曲频道展示；2016年，他更入选成为上海市市民文化节百名手工达人之一。

老有所乐的费永泉在接受本报记者采访时，用一口不怎么标准的普通话道出了自己的心愿：“我在这蛋壳上作画就是想能借此弘扬我们传统戏曲文化，只要身体可行，我就会一直画下去。”

推门走入费永泉的家，映入眼帘的便是墙上挂着的各种传统艺术作品：剪纸、香囊，当然还有费永泉自己的作品——蛋壳画。早年他把这些蛋壳都堆放在自己院子里，如今这些“宝贝”被他小心翼翼地藏于纸盒中，一摞又一摞地堆积在橱柜上。为方便记者的采访，费永泉将自己的作品摊满了桌子。

费永泉的老伴告诉记者： “这是他的精神寄托，还是得支持。”

退休后“自学成才”

费永泉的这项爱好最初源于他对京剧的热爱。1939年生于浙江的费永泉从小喜欢跟着父亲一起看戏，京剧是他的最爱，家中电视常年播放着戏曲节目。2000年退休后，得以空闲下来的费永泉或拉着同样热爱戏曲的老伴去剧院看戏，或时常与票友们相聚一堂，唱戏解馋。可惜因费永泉咬字发音不准，唱戏的念头日渐消散，然而他对京剧的热爱却从未消除，“退休后，时间变得特别充裕，我就总想着能不能用什么方式将我最喜爱的京剧呈现出来。”

一日，费永泉吃着鸡蛋，看着手中完整的鸡蛋壳，他突然灵光一闪：“这鸡蛋壳不正像是人的面部轮廓？”于是在2005年，从未有任何绘画经验的费永泉开始琢磨起在鸡蛋壳上作画一事。

然而鸡蛋壳易碎，加上表面光滑，要在鸡蛋壳上作画并非如费永泉最初想象的那般容易。那段时间，费永泉每日早上起床打一套太极拳后，便埋首于床边的书桌上钻研——那张小小的书桌上堆满了作画所用的材料，抽屉里也放满了各种颜料及工具。

彼时，费永泉总是不得要领，画坏了一枚又一枚鸡蛋壳，家里只得顿顿吃鸡蛋——荷包蛋、鸡蛋番茄汤、炒鸡蛋……每天的“鸡蛋盛宴”吃得费永泉老伴直呼受不了。可是谁能料想，这位说话轻声细语的老爷爷却是一个极为执拗的人，他不愿轻易放弃。

回忆起最初作画的时光，费永泉表现得轻描淡写，“就自己多研究研究，向专业人士讨教些经验，再买点相关的书籍回来学习。”后来，费永泉硬是靠自学学会了这门“手艺”，他开始成功地画出了一件件蛋壳艺术品。

如今看着家里堆积如山的蛋壳，费永泉的老伴边笑边摇头：“这些全是他的宝贝，他把别人不要的纸盒子收集回来，二次利用于收藏蛋壳画；他还用那些废弃的纸板做蛋壳画的帽子与胡须，床底下还藏了一箱又一箱的干净鸡蛋壳。我们这个家都快被他整成垃圾厂了。” 虽然嘴上抱怨着，但看到费永泉老有所乐的样子，老伴心里也很踏实。