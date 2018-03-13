南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

老人退休后蛋壳作画自学成才 画尽三千京剧脸谱

2018-03-13 09:10 来源：广州日报
字号减小 字号增大

　　在上海有这样一位耄耋老人，他日复一日地在一枚枚蛋壳上作画，画《西游记大闹天宫》、画《封神演义》、画《水浒传》、画《三国演义》等，可谓画遍了京剧脸谱里的各种人物形象。十余年间，近3000枚蛋壳在他手中变成了栩栩如生的脸谱画。2008年，他的京剧脸谱作品曾被央视戏曲频道展示；2016年，他更入选成为上海市市民文化节百名手工达人之一。

　　老有所乐的费永泉在接受本报记者采访时，用一口不怎么标准的普通话道出了自己的心愿：“我在这蛋壳上作画就是想能借此弘扬我们传统戏曲文化，只要身体可行，我就会一直画下去。”

　　推门走入费永泉的家，映入眼帘的便是墙上挂着的各种传统艺术作品：剪纸、香囊，当然还有费永泉自己的作品——蛋壳画。早年他把这些蛋壳都堆放在自己院子里，如今这些“宝贝”被他小心翼翼地藏于纸盒中，一摞又一摞地堆积在橱柜上。为方便记者的采访，费永泉将自己的作品摊满了桌子。

　　费永泉的老伴告诉记者： “这是他的精神寄托，还是得支持。”

　　退休后“自学成才”

　　费永泉的这项爱好最初源于他对京剧的热爱。1939年生于浙江的费永泉从小喜欢跟着父亲一起看戏，京剧是他的最爱，家中电视常年播放着戏曲节目。2000年退休后，得以空闲下来的费永泉或拉着同样热爱戏曲的老伴去剧院看戏，或时常与票友们相聚一堂，唱戏解馋。可惜因费永泉咬字发音不准，唱戏的念头日渐消散，然而他对京剧的热爱却从未消除，“退休后，时间变得特别充裕，我就总想着能不能用什么方式将我最喜爱的京剧呈现出来。”

　　一日，费永泉吃着鸡蛋，看着手中完整的鸡蛋壳，他突然灵光一闪：“这鸡蛋壳不正像是人的面部轮廓？”于是在2005年，从未有任何绘画经验的费永泉开始琢磨起在鸡蛋壳上作画一事。

　　然而鸡蛋壳易碎，加上表面光滑，要在鸡蛋壳上作画并非如费永泉最初想象的那般容易。那段时间，费永泉每日早上起床打一套太极拳后，便埋首于床边的书桌上钻研——那张小小的书桌上堆满了作画所用的材料，抽屉里也放满了各种颜料及工具。

　　彼时，费永泉总是不得要领，画坏了一枚又一枚鸡蛋壳，家里只得顿顿吃鸡蛋——荷包蛋、鸡蛋番茄汤、炒鸡蛋……每天的“鸡蛋盛宴”吃得费永泉老伴直呼受不了。可是谁能料想，这位说话轻声细语的老爷爷却是一个极为执拗的人，他不愿轻易放弃。

　　回忆起最初作画的时光，费永泉表现得轻描淡写，“就自己多研究研究，向专业人士讨教些经验，再买点相关的书籍回来学习。”后来，费永泉硬是靠自学学会了这门“手艺”，他开始成功地画出了一件件蛋壳艺术品。

　　如今看着家里堆积如山的蛋壳，费永泉的老伴边笑边摇头：“这些全是他的宝贝，他把别人不要的纸盒子收集回来，二次利用于收藏蛋壳画；他还用那些废弃的纸板做蛋壳画的帽子与胡须，床底下还藏了一箱又一箱的干净鸡蛋壳。我们这个家都快被他整成垃圾厂了。” 虽然嘴上抱怨着，但看到费永泉老有所乐的样子，老伴心里也很踏实。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
广东6个高速公路项目年底前建成通车 经过…
广东人口发展规划：广州、深圳超大城市，…
汪峰《歌手》强势夺冠 精彩演绎惊艳全场_…
国务院设置组成部门26个_中国新闻_南方网
如何降低实体经济企业成本？住粤全国政协…
重磅！华师附中在天河区复办初中部，113中…
2018年广东教育蓝皮书发布：粤教育整体规…
《黑豹》3天狂揽4亿票房 观众口碑却平庸_…
广东：真抓实干 努力在新时代实现新作为_…
政协会议主席团常务主席会议第一次会议举…
推荐

还没考驾照的注意！驾考将有这些变化

定了！6月底广清高速与清连高速将无缝对接！提前领略沿途最美风光

力争80%本科毕业生继续深造！中大未来打算这样干

“有钱”排最后！“90后”大学生找对象，最看重的竟是……

为什么有的孕妈妈胎动很厉害，有的则没有感觉？哈哈哈哈哈哈

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235