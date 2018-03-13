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民警校园宣传防诈骗 骗子撞上门成活教材

2018-03-13 09:10 来源：中国新闻网
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　　几天前的一个下午，松江公安分局永丰派出所民警老洪正在辖区一所中学开展防诈骗宣传，当场“活捉”一名在微信上冒充子女针对学生家长进行诈骗的“李鬼”，并通过老师在微信家长群里广而告之，让这个本想敛财的家伙成了防诈骗的活教材。

　　当时，老洪正在宣讲，一名面露困惑的老师打断了他。原来，她收到学生家长发来的消息，询问学校是否有培训班需要收费。老洪查看了老师和家长的聊天记录，立刻意识到这很有可能是一起冒充子女针对学生家长的诈骗案件。

　　家长告诉老师，有一个陌生的QQ号给她发了一条信息：“妈，学校邀请了资深教授给我们培训，我很想报名参加……”家长觉得奇怪，下午3时应是孩子上课时间，怎么会用QQ跟她联系呢，所以来向老师确认真伪。老洪马上将这一情况告知校方领导，建议老师们在所有的家长联系群内广发告示，告知家长们有不法分子正冒充学生进行诈骗，不要轻信任何交费消息。一时间，家长在微信群内纷纷反映，“我刚刚也碰到了”“我还想了，在上课怎么跟我聊天呢”“好险啊，差点就转钱了”。

　　经查，当时有不少家长信以为真，甚至还为这个陌生QQ账号备注上子女的真实姓名，以便日后与“孩子”联系，所幸民警第一时间发现并掌握了情况，迅速做出反应，使众多家长免遭损失。

编辑： 唐巧燕
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