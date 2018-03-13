近七成受访青年担心养老问题

87.9%受访青年关注养老问题 93.0%受访青年期待制定专门的独生子女父母养老政策 “老有所养”是关乎每一个人生活幸福度、安全感的民生大事，也反映了一个社会的保障水平。

93.0%受访青年期待制定专门的独生子女父母养老政策

“老有所养”是关乎每一个人生活幸福度、安全感的民生大事，也反映了一个社会的保障水平。据《中国青年报》报道，中青舆情监测室、中青华云大数据曾以2017年2月10日至3月5日人大会议开幕前的微博为监测对象，随机抽取影响力较大的23580条各类话题文章分析发现，在各个年龄段中，90后是最关注养老问题的群体，这或与60后群体已经逐渐进入退休年龄、90后群体开始面临赡养老人压力的社会背景有关。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1992名18~35周岁的青年进行的一项调查显示，87.9%的受访青年关注养老问题。照顾老人时间和人手不够(65.3%)、收入和储蓄恐难支撑开销(59.0%)、“空巢老人”紧急求助(53.6%)是受访青年最担忧的三个问题。为缓解养老焦虑，62.0%的受访青年通过理财为未来赚取更多养老金。93.0%的受访青年认为有必要从国家层面制定专门的独生子女父母养老政策。

受访青年中，定居在一线城市的占31.4%，二线城市的占47.8%，三四线城市的占17.2%，城镇或县城的占3.0%，农村的占0.6%。

65.3%受访青年担忧照顾老人时间人手不够

河北邢台某高校大四学生韩梅(化名)今年22岁，平时看新闻会特意关注养老信息。“我家兄妹二人，父母在老家有哥哥照顾，而且他们退休后都有退休金。我反而对自己未来养老更担忧。”韩梅说，未来自己的收入可能只够满足当时生活需要，没有多少能投入到养老理财产品上。

24岁的张天是北京某互联网公司运营部员工，他和他的父亲都是独生子。“爷爷奶奶前阵子同时生病住院，我父母除了要承担经济上的巨大开支，还要在医院照顾两位老人，我妈妈后来也因此病倒了。”张天说，他由此想到了未来的情景，“我和我未婚妻都是独生子女，到时候要照顾四位老人，还要考虑孩子的教育等，压力会特别大。”

调查显示，87.9%的受访青年关注养老问题，69.0%的受访青年坦言担心养老问题。交叉分析发现，一线城市受访青年中，担心养老问题的人最多，达73.4%，其次是农村受访青年(72.7%)，其他依次是二线城市受访青年(68.9%)、三四线城市受访青年(63.6%)、城镇或县城受访青年(53.3%)。

青年担忧哪些养老问题？调查显示，排在前三位的是照顾老人时间和人手不够(65.3%)、收入和储蓄恐难支撑开销(59.0%)和“空巢老人”紧急求助(53.6%)，其他还有：病床、医护人员等医疗资源匮乏(39.4%)，社区医疗机构水平参差不齐(27.9%)等。

中国人民大学教授董克用指出，我国目前养老金制度发展不平衡，过多依赖第一支柱，即基本养老保险，养老金水平不高，养老产业的准备不足，老年人所需的产品和医疗等服务存在缺口，而且在应对老龄化挑战上的专业人才配备还有待加强。“我们国家老龄化将是世界上规模最大、发展速度最快、持续时间最长的老龄化过程，所以，我们对老龄化的挑战要有充分认识，同时也要有应对挑战的信心”。