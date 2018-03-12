中西部高校如何搭上“双一流”快车

人才竞争空前激烈、资金缺口大，传统优势学科面临东部高校强势赶超，新兴学科建设又缺乏足够的资源支持……在“双一流”建设背景下，如何保持原有优势，进而搭上快车实现跨越式发展，是中西部欠发达地区高校一道急需求解的题。

“在一个不发达的省份，建设一所世界一流大学要面临非常大的挑战。”在近日举行的全国政协十三届一次会议教育界别小组讨论会上，兰州大学校长严纯华委员这句话一经说出就在与会者中引发了强烈共鸣。

人才竞争空前激烈、资金缺口大，传统优势学科面临东部高校强势赶超，新兴学科建设又缺乏足够的资源支持……在“双一流”建设背景下，如何保持原有优势，进而搭上快车实现跨越式发展，是中西部欠发达地区高校一道急需求解的题。

老问题遇到了新情况

“这是一个老问题，但现在又遇到了新情况。”谈到中西部高校面临的挑战，西北工业大学党委书记张炜委员说。

“在推进‘双一流’建设的背景下，各地都迎来了新一轮增加高等教育投入的热潮，而东部省份的投入增量远远超过中西部省份。”张炜说，尽管中西部省份有的在支持本地高校‘双一流’建设上投入资金占财政支出比例还高于东部省份，但捉襟见肘的财政使多数中西部省份高校得到的资源仍然远少于东部高校。

“事实上，中国高校的整体世界排名与几十年前相比有了大幅度提升，中西部地区高校并不是没有发展，但跟发达地区高校比确实还是慢了。”张炜说。

他以不久前公布的第四轮学科评估结果举例说：“尽管中西部很多高校的学科总体排名还在之前所处的梯队，但具体到单一学科层面对排名进行分析，东部高校集聚效应更加明显。”

“中西部的建设人才，主要靠当地高校培养，地方经济振兴、转型发展，中西部高校是主战场，而在服务国家战略、引领产业升级转型方面，中西部地区还是要依靠当地高校，中西部高校担子重、压力大。”四川大学校长李言荣委员提醒，要重视中西部地区高等教育对整个国家发展战略布局的重要意义。

河南科技大学副校长魏世忠委员认为，对中西部建设而言，支持中西部高校发展比直接向中西部进行财政转移支付取得的效果会更好。“中西部有丰富的资源、广阔的市场，交通问题也逐渐解决，再加上高校科技引领，中西部腾飞指日可待。”魏世忠说。