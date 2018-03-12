南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

武汉将建大学毕业生最低薪酬联盟

2018-03-12 09:24 来源：新华网
字号减小 字号增大

　　记者从近日召开的“百万大学生留汉创业就业工程”推进工作专题会上获悉，武汉计划今年成立大学毕业生最低薪酬联盟、筹集６０万平方米以上大学毕业生租赁房，努力让留汉大学毕业生“快落户、好安居、能就业、易创业”，确保全年吸引超过２０万名大学毕业生留汉。

　　武汉将组织市属国有企业及龙头民营企业成立“武汉大学毕业生最低薪酬联盟”，推动最低年薪标准“软约束”向在汉企业全覆盖延伸。

　　武汉市招才局有关负责人表示，今年武汉将围绕做大做厚人才金字塔“塔基”、打造“大学生最友好城市”，进一步落实并优化大学毕业生落户、安居、收入等政策。

　　今年武汉还将开工建设５个以上青年城、青年苑项目，筹集６０万平方米以上大学毕业生租赁房，支持发展留汉大学生社群文化，推动形成大学毕业生保障性住房改革的“武汉样本”。同时，武汉还将筹集１０万个以上高薪优岗，组织在汉企事业单位建设６００个以上大学生实习（训）见习基地，广泛吸引外地毕业生来汉发展。

　　武汉市公安部门将在继续落实大学毕业生落户“零门槛”“全脱钩”“全自由”政策的基础上，通过大数据的整合，进一步优化“网上办”，精简材料、改进程序，让大学生少跑路、少材料、少证明。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
广东：紧扣高质量发展 深化改革开放不止步…
广东代表团举行分组专题学习会 学习贯彻习…
广东：到2020年基本建成国家科技产业创新…
《厉害了，我的国》获好评 主创团队揭秘创…
高铁上能不能吃泡面？有话还须好好说_南方…
国内首个无人驾驶基地或落户粤北，广汽华…
春节“错月”因素影响明显 2月广东CPI同比…
有力推动和保障党和国家事业发展_中国新闻…
南方时论：全力营造共建共治共享社会治理…
商务部回应热点问题：“三步走”全面建成…
推荐

没买房的恭喜了！今年的房价都是好消息

世界级“黄金海岸带”来了！@广东人，你老家在其中吗？

颜值爆表！你不能错过的高校拍照圣地，有没有你的母校？

国家食药监总局通知：这款儿科“神药”3岁以下儿童禁用！

乘客高铁上吃泡面被女子狂怼！当事人回应，网友已吵翻……

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235