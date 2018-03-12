武汉将建大学毕业生最低薪酬联盟

记者从近日召开的“百万大学生留汉创业就业工程”推进工作专题会上获悉，武汉计划今年成立大学毕业生最低薪酬联盟、筹集６０万平方米以上大学毕业生租赁房，努力让留汉大学毕业生“快落户、好安居、能就业、易创业”，确保全年吸引超过２０万名大学毕业生留汉。

记者从近日召开的“百万大学生留汉创业就业工程”推进工作专题会上获悉，武汉计划今年成立大学毕业生最低薪酬联盟、筹集６０万平方米以上大学毕业生租赁房，努力让留汉大学毕业生“快落户、好安居、能就业、易创业”，确保全年吸引超过２０万名大学毕业生留汉。

武汉将组织市属国有企业及龙头民营企业成立“武汉大学毕业生最低薪酬联盟”，推动最低年薪标准“软约束”向在汉企业全覆盖延伸。

武汉市招才局有关负责人表示，今年武汉将围绕做大做厚人才金字塔“塔基”、打造“大学生最友好城市”，进一步落实并优化大学毕业生落户、安居、收入等政策。

今年武汉还将开工建设５个以上青年城、青年苑项目，筹集６０万平方米以上大学毕业生租赁房，支持发展留汉大学生社群文化，推动形成大学毕业生保障性住房改革的“武汉样本”。同时，武汉还将筹集１０万个以上高薪优岗，组织在汉企事业单位建设６００个以上大学生实习（训）见习基地，广泛吸引外地毕业生来汉发展。

武汉市公安部门将在继续落实大学毕业生落户“零门槛”“全脱钩”“全自由”政策的基础上，通过大数据的整合，进一步优化“网上办”，精简材料、改进程序，让大学生少跑路、少材料、少证明。