广外女诗人工作室导师聘任仪式暨花神论坛举行

3月9日下午，广外女诗人工作室导师聘任仪式暨花神论坛在广外白云山校区图书馆报告厅举行。当晚还举行了一场由女诗人、广外学生与众多艺术家联袂登台的“一朵花的家园”——第九届花神诗歌节诗歌朗诵会。

3月9日下午，广外女诗人工作室导师聘任仪式暨花神论坛在广外白云山校区图书馆报告厅举行。当晚还举行了一场由女诗人、广外学生与众多艺术家联袂登台的“一朵花的家园”——第九届花神诗歌节诗歌朗诵会。

在聘任仪式上，广外副校长阳爱民教授致辞。他说，广东外语外贸大学已连续五年作为花神诗歌节的联合主办单位，不但源于广外富有朝气和诗情的女生众多，更源于广外一直以来恪守的“明德尚行、学贯中西”的校训。阳爱民还回溯了广外已故教授梁宗岱先生为代表的诗歌传统和诗歌成就，并介绍了学校聘任的一批国内外著名作家担任广外云山讲座教授、客座教授、创意写作工作坊导师以及女诗人工作坊导师的情况，高度肯定了作家们为中文学院的学科建设、文学创作、学术交流，人才培养方面做出的巨大贡献。

广外创意写作中心主任刘海玲、汉语言文学系主任朱志刚分别介绍了本届女诗人工作室新聘导师的诗歌成就。阳爱民向新聘导师——戴潍娜、阿毛、艾云、舒丹丹、马莉、祖晴等六位女诗人颁发了聘书。中文学院党委书记周东兰接受了女诗人们向广外赠送的新出版的诗集。

据主办方介绍，2014年成立的女诗人工作室，迄今聘请了王小妮、蓝蓝、海男、郑小琼等20多位活跃于国内诗坛并卓有建树的女诗人做导师，参与到广外中文学院实际的诗歌创作教学中，与年轻学子面对面手把手传授诗歌经验，学生们受益良多。

随后由女诗人与学者们举行了“花神论坛”。本期论坛主题是“女性·生活·存在”，是源于论坛女诗人嘉宾作品的内在相通性。戴潍娜曾经借用庞德之言谈到：“诗是新闻而且永远新闻”，并由此提出了关于自己对于诗人与生活关系的看法：“诗人保留了时代感性生活和智性生活的记录”。谷雪儿也在思考“精神故乡的丢失”，她借博尔赫斯、俄亚、茨威格写到存在、孤独和生活，“存在和不存在/都将在你分叉的花园/静静地散步”，“孤独没有过去，现在是意想不到的喧嚣/我保证以慵懒的姿势与生活和平相处。”阿毛的《孤独症》《个人史》《独角戏》开启了生活和存在的多维写作，舒丹丹的诗也同样在书写其关于孤独的存在体验。散文诗人艾云在她的《我的痛苦配不上我》中以身边一个个美丽女性所遭遇的生活之痛来体验被忽略或被伤害的创伤，向我们见证了生命存在之脆弱。广东电台资深节目主持人马莉让女性的生活化作诗篇，她在台的诗歌节目和诗歌朗诵，就为女性和这个世界带来了治疗性的存在体验。参加论坛对话的男诗人和学者有温远辉、黄礼孩、伍方斐、何光顺、闵乐晓、汪治华等。

为期4天的第九届“花神诗歌节”活动丰富多彩，3月8日下午和晚上还分别举行了“阿毛诗歌创作工作坊：你也可以成为诗人”、戴潍娜诗歌戏剧工作坊：诗歌与戏剧的审美教育”等活动。

主办方称，花神诗歌节“从自发到自觉”，从私密到走向公众，走入大学和公共殿堂，变得更加公共化和品牌化，九年来已在国内甚至国际华人诗人圈产生热烈反响，这既是诗人或女诗人进入大众，让诗被社会大众关注和喜爱的重要形态，也是传播中国精英文化、提升大众艺术审美空间的重要形式。