中小学生好习惯培养手册来了！家长必读

新学期刚开始，正是孩子养成好习惯的最佳时机。中小学阶段分别需要培养孩子哪些学习和生活习惯？好习惯养成要趁早，这份手册，家长们看过来。

新学期刚开始，正是孩子养成好习惯的最佳时机。中小学阶段分别需要培养孩子哪些学习和生活习惯？好习惯养成要趁早，这份手册，家长们看过来。

小学需要培养哪些学习习惯？

小学阶段，孩子接受正规、系统的学习，是培养孩子形成良好学习习惯的关键时期。低年级孩子崇拜“权威”，无条件信任老师，服从老师和家长的指导。此时，良好的学习习惯既容易建立，也易巩固。

学习习惯包含内容众多，在小学阶段，孩子需要培养的学习习惯主要是基本学习习惯，其次是拓展性学习习惯，个性化学习习惯没有硬性要求。

基本学习习惯

指孩子为了适应学习生活而必备的、基本的学习习惯，更多偏重行为规范。具体包括：学会倾听，敢于提问，认真书写，独立、认真完成作业，善于思考，自主学习。

拓展性学习习惯

指孩子为了适应拓展性、探究性学习而需要具备的学习习惯。具体包括：与人合作，搜集材料，动手操作。

个性化学习习惯

指孩子自身带有明显个人特色的学习习惯。例如，通过梳理知识关系、建立结构图来记忆知识等习惯。