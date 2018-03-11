心系公益帮助失学儿童：她是42名孩子的“姐姐”

心系公益帮助失学儿童的女职员，传承传统技艺培育学生走上国际舞台的广彩女教师……这些各行各业扎根一线的女职工，用心讲述动人的广州故事。

心系公益帮助失学儿童的女职员，传承传统技艺培育学生走上国际舞台的广彩女教师……这些各行各业扎根一线的女职工，用心讲述动人的广州故事。

“美就是一种传承，用善良传递善良，用命运影响命运。”

她帮42名失学儿童走出大山

广州大广高速公路有限公司高级主管，“小火柴公益团队”创始人兼秘书长。

通过自己的努力，黄亚娟让42名孩子走出了大山，坐在宽敞明亮的教室里求学。

从湖南宜章的大山里走出来，如今已在广州定居，黄亚娟说她感受到太多善意。“初到广州时遇到过丢包的突发状况，当时一个广州街坊跑过来安慰我，还给了我打车钱，她的善意让我感到温暖。”

“广州可以用真善美来形容，我最初萌生做公益项目的想法，是参加了一次本地公益活动后，这里的公益氛围特别好。”黄亚娟说，曾经我也是在大山里的孩子，但是广州的开放与包容让我得到机会得到鼓励，我希望能帮助更多大山里孩子。

黄亚娟今年收到的第一份新年礼物是慧娴的手工作品，“她是我帮助的孩子里第一个考上大学的。”慧娴经常向她分享自己的生活：“告诉姐姐一件事，我应聘上了雷锋纪念馆的志愿者！”

42名孩子的年龄、住址、性格、喜好，黄亚娟都记得清清楚楚，在她心里，每一个都是她的孩子。6年来，黄亚娟每年都要去42个孩子的家庭走访一次，大山里的路车不能开进去，完全靠徒步，目前她已经走访过27间小学，寻找更多需要帮助的孩子。

“美就是一种传承，用善良传递善良，用命运影响命运。”黄亚娟说。