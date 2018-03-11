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看过来，“2018教育热点问题20问”发布

2018-03-11 08:39 来源：北京晚报
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　　学前教育如何啃下“硬骨头”、义务教育阶段统编三科教材如何编用、大学生就业创业如何促进……围绕着这些热点话题，教育部新闻办公室最近编写了《2018教育热点问题20问》，进行了详细解读。记者注意到，针对近期备受关注的校外培训机构治理，手册透露教育部正和其他部门联合开展专项治理行动，将建立黑白名单制度，同时斩断培训机构与中小学招生的联系。

　　《2018教育热点问题20问》指出，校外培训机构已经成为“校外增负”的主力军，一些社会培训机构为学校选拔生源办起“占坑班”、“奥数班”等，严重扰乱了正常的教学秩序，破坏了教育生态，也影响着青少年的健康成长。为此今年初的全国教育工作会议明确，将出台促进校外教育培训机构规范有序发展的意见，探索建立负面清单制度和联合监管机制。

　　据介绍，今年2月教育部等四部门联合印发通知，开展校外培训机构专项治理行动。专项治理分为三个阶段：今年6月底前将完成全面部署和摸底排查；今年年底前将开展部门联合集中整治，全面纠正六类不良行为；明年6月底前将公布治理成效，建立黑白名单制度。下一步教育部门还将取消校外培训机构与招生入学的挂钩，从而斩断它们与中小学校招生的联系，同时进一步提高中小学教育教学质量，缓解广大学生和家长对校外培训的依赖。

　　关于义务教育三科统编教材，手册介绍，在三科教材由教育部统编以前，我国义务教育阶段各科教材实行了三十年的“一纲多本”政策。2017年秋季学期起，教育部统编教材正式走进课堂。三年过渡期后，到2019年，“部编本”将覆盖义务教育阶段所有年级。此前在这三个科目上使用的多种形态的教材将告别课堂，成为历史。具体步骤是：从2017年秋季学期起，全国所有地区小学一年级和初中一年级使用统编教材；今年覆盖小学和初中一、二年级；明年所有年级全部使用统编教材。

　　手册还介绍了学前教育、大学生就业创业等热点政策。针对“学前教育如何啃下‘硬骨头’”，手册介绍2017年9月中办、国办已经印发《关于深化教育体制机制改革的意见》，指出要鼓励多种形式办园，有效推进解决入园难、入园贵问题。针对大学生就业创业，手册介绍今年我国普通高校毕业生预计将达820万人，教育部已经下发《关于做好2018届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》，鼓励毕业生服务国家发展战略，引导毕业生到基层就业，促进以创业带动就业，提供全方位就业指导服务。

编辑： 唐巧燕
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