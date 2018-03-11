上课老走神？开学季如何帮孩子尽快收心

这几天，很多人被萌娃不想上学抬头爆哭刷屏，一名萌娃抬头望着天，边走边哭，可爱的模样萌化一大片家长老师。

这几天，很多人被萌娃不想上学抬头爆哭刷屏，一名萌娃抬头望着天，边走边哭，可爱的模样萌化一大片家长老师。然而，这事要是发生在中小学生身上，家长老师们估计就不会觉得可爱而是无奈了吧。

“我可以配合你来医院，也可以帮你做别的事情，就是麻烦你别让我去学校。”3月7日，钱江晚报记者走进杭州市七医院儿童心理科门诊，正好遇见诊室外一候诊男孩不耐烦地跟妈妈说话。

“估计又是一个开学焦虑综合征患儿，开学才3天时间，我们已经接诊了10来个。”科主任周国岭有些无奈地说。

不少小学3月4日开始上课，有个6年级的男孩3月5日就被家长带到医院，原因是任凭家长怎么说都不肯去学校，而且妈妈只要一提跟学习相关的事情他就发脾气。经医生耐心询问情况后才得知，原来他的寒假作业没有完成，老师限他三天内补齐，可他只做了一点点，想想自己肯定是完不成的，于是索性找各种理由不去学校，能逃一天是一天。

还有一位初二的男生，也是家长怎么骂都不去学校。据了解，这孩子平时成绩中上，但在学习上不太自觉，寒假一个月里，他安排了一趟旅行，跟爸妈回老家过了个年，回来又跟同学聚了聚，然后整个假期里几乎没怎么看书。听说一开学要考试，他一下就懵了，想着自己是铁定考不出的，所以就使出了赖在家里打死不去学校的招数。

“当然，这种‘逃学’相对是少数，更多的还是症状轻微的。比如，有些孩子在家时情绪有点烦躁不安，也有的孩子上课没过几分钟就发呆神游，老师课后一问在想什么，回答竟是假期里上网玩游戏拼装备。”周主任说。

经历了一个来月相对放松的寒假之后，一下子回到紧张的学习当中，孩子们或多或少会有些不习惯。每个学期开始的前半个月会有一部分家长求助于心理医生。其实，对此家长与老师们都不必过分担忧，只要进行适当的调整，很快就能帮孩子们静下心来好好学习。

周主任说，明智的做法应该从开学前一周就着手调整，家长帮着孩子检查作业，或是对上学期知识做个简单的复习，有助于孩子尽早找回学习的状态。而错过了的家长也不用懊悔，现在依然能做些事帮助孩子，像引导孩子做深呼吸、冥想等放松训练，必要时也可上医院寻求专科医生的帮助，做生物反馈、感觉统合等治疗。