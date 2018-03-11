南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

谜语大赛、心愿瓶…… 新学期开学典礼创意满满

2018-03-11 08:39 来源：钱江晚报
字号减小 字号增大

　　杭城各中小学生、幼儿园新学期开学上课的第一天。各所学校都按惯例举行了开学仪式。那么，这些仪式上有哪些有趣、充满创意的点子呢？本报记者收集了一些，分享给大家。

　　一开学就玩智力游戏

　　猜谜语，对对联，玩文字游戏，是下沙二小孩子们最擅长、最喜欢的游戏之一。在昨天的开学典礼上，孩子们面对着万条谜语，尽情地享受智慧的乐趣。

　　这场谜语大会在六年级4个班级，12位选手之间展开，学校一千多位师生既是观众又是裁判。有意思的是，本次大家的谜语，有些是同学们自编自创，有些是从改编的谜语中挑选的。第一道谜语是404中队马子豪同学出的，谜面是“十五日”。

　　在主持人念完谜面之后，台上的12位选手立即思索起来。不到半分钟，602、603两组同学的脸上绽放笑脸，难道是他们已经知道答案了？随即，主持人公布答案：“胖”——半个月，月和半组在一起就是“胖”。

　　台上同学猜谜大赛，台下的同学自然是心痒痒。于是，主持人随机抽选班级、学号，对应学号的同学随机挑选离自己最近的谜语进行猜谜，然后由出题的同学判断正确与否，这个环节也将整个猜谜活动推向高潮。

　　下沙二小吕建生书记说，猜谜语，对对联，这样的传统文化，非常适合孩子们玩，既有趣，又启迪智慧，希望北沙书院的孩子们，能够在传统文化中，熏陶自己，能够找到自己课余的乐趣，丰富孩子们的童年生活。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
全新帝豪场景美图_新闻头条_南方网
人山人海！华农赏花市民络绎不绝_广东精选…
大动作！广东这18项省级职权有变动，赶紧…
政协委员许家印刘强东谈“扶贫”：抓好物…
揭阳市市长谈政企合作：为高质量发展寻找…
李克强栗战书赵乐际分别参加全国人大会议…
广东代表团审议两高报告 代表们建议：加强…
坚定不移把全面从严治党引向深入_中国新闻…
《这就是铁甲》首录 郑爽好奇宝宝装扮抢镜…
任天堂香港公布大批Switch游戏 支持繁简中…
推荐

省经信委这些举措，你一定很期待！

世界级“黄金海岸带”来了！@广东人，你老家在其中吗？

比一比白手起家的女富豪，在广东，这两个地方最多！

50城白领平均月薪8730元，深圳近万元！这些领域机会多多

罗马机场这一段即兴“快闪”，让不少中国人热泪盈眶

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235