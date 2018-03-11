谜语大赛、心愿瓶…… 新学期开学典礼创意满满

昨天是杭城各中小学生、幼儿园新学期开学上课的第一天。前天下午或昨天上午，各所学校都按惯例举行了开学仪式。那么，这些仪式上有哪些有趣、充满创意的点子呢？今天，本报记者收集了一些，分享给大家。 下沙二小：一开学就玩智力游戏

杭城各中小学生、幼儿园新学期开学上课的第一天。各所学校都按惯例举行了开学仪式。那么，这些仪式上有哪些有趣、充满创意的点子呢？本报记者收集了一些，分享给大家。

一开学就玩智力游戏

猜谜语，对对联，玩文字游戏，是下沙二小孩子们最擅长、最喜欢的游戏之一。在昨天的开学典礼上，孩子们面对着万条谜语，尽情地享受智慧的乐趣。

这场谜语大会在六年级4个班级，12位选手之间展开，学校一千多位师生既是观众又是裁判。有意思的是，本次大家的谜语，有些是同学们自编自创，有些是从改编的谜语中挑选的。第一道谜语是404中队马子豪同学出的，谜面是“十五日”。

在主持人念完谜面之后，台上的12位选手立即思索起来。不到半分钟，602、603两组同学的脸上绽放笑脸，难道是他们已经知道答案了？随即，主持人公布答案：“胖”——半个月，月和半组在一起就是“胖”。

台上同学猜谜大赛，台下的同学自然是心痒痒。于是，主持人随机抽选班级、学号，对应学号的同学随机挑选离自己最近的谜语进行猜谜，然后由出题的同学判断正确与否，这个环节也将整个猜谜活动推向高潮。

下沙二小吕建生书记说，猜谜语，对对联，这样的传统文化，非常适合孩子们玩，既有趣，又启迪智慧，希望北沙书院的孩子们，能够在传统文化中，熏陶自己，能够找到自己课余的乐趣，丰富孩子们的童年生活。