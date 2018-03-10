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留学时做时间管理的强者

2018-03-10 08:56 来源：人民日报
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　　留学生活的第一个变化就是自由啦，没有爸妈成天盯着啦！

　　但万事有利有弊。

　　留学在外，经常会出现有人时间不够用，有的人却不知该干啥的现象。因身边缺少他人的监督，更容易出现拖延、自制力不强等问题。

　　专业课程不同

　　时间管理各异

　　学子独自在异国留学，面对五彩缤纷的留学生活，有了更多可以自己支配的时间，同时也会在时间管理上遇到一些问题。

　　杨岚婷现在在德国法兰克福财经管理大学留学。她学的是金融专业，课业压力较重。所以她的日常生活就显得很繁忙。“平时的小组作业就很多。金融专业又对拿到证书和实习的要求也很严，所以会一直忙。”杨岚婷本科学的是德语，在选择到国外读研究生时，转到了金融专业。因为课程紧张，她还没有来得及开始实习。“德国这边实习大多要求会德语。虽然我本科学的是德语，但竞争还是挺厉害的。”她说。

　　在俄罗斯莫斯科国立交通大学留学的姜若晨学的是俄语专业。因为课业不多，她的课外时间就较为充足。闲下来的时候，若晨的老师会带她和同学们参观克里姆林宫等著名建筑。但姜若晨在时间的安排上也会遇到一些问题。她说：“年底时我们要为学校的联欢晚会彩排，此外还和室友安排了在欧洲的旅行，再加上考试。各种事情撞到一起，有时候会感觉自己忙不过来。”

　　因为留学的花费较高，不少学子会选择兼职来减轻学业压力。这会导致学子的课余时间变得格外紧张。姜军在韩国建国大学留学，他上学期曾在便利店做兼职。虽然学校的课程不是很多，但他依然觉得时间不够用。姜军说：“做兼职的时候，因为周一到周五都要去，所以上课的时候就感觉精力没那么集中，期末考试也会比以前吃力一点。”于是，这学期他暂时放弃了兼职，打算集中精力先忙毕业的相关事宜。

　　设立留学目标

　　做好提前规划

　　面对大把的“自由”时间，不少学子有些迷茫，还真不知该如何安排和打发这些时间。此时自己心中有一个合理又清晰的留学生活目标，就显得尤为重要。杨岚婷就对自己的学业设定了目标：希望自己在学业上能够取得进步，不辜负留学时光。“我的计划是先把金融专业的相关证件考下来，再找一份符合自己专业的实习。”同时，她也计划先安排一次“间隔年”再继续读书深造。她说：“因为我转了专业，以前的实习和金融不太相关。所以想利用间歇年时间做些与现在专业相关的实习，从而更好地规划留学生活。”

　　杨锦晖同样正在俄罗斯留学。她也赞同要做好留学规划。她说：“有了目标，才能更好地安排自己的时间。我的留学目标是提高自己的俄语口语水平，多了解一下俄罗斯的风土人情。”同时她也希望自己能多结交一些俄罗斯的朋友“我是俄语专业的，感觉出国最难得的就是能进入当地的语言环境。希望能利用好留学的机会，多出去走走，交一些好友。”

　　与上述几位学子相比，伍沼蓉就属于“闲人”。她在芬兰留学。当地的生活节奏较慢，她也很乐于享受当下。但是，这不代表她在荒废。“留学时间是自己的，要懂得珍惜时间并利用好它。我的目标就是享受现在的留学生活，平时经常会和当地的一些朋友聚会。这种生活很充实，让我感觉很好。”

　　提高自制能力

　　充实课余生活

　　在外留学，常会面临各式各样的诱惑；而每个人的精力有限。只有管理好自己的时间，提高自制力才能有所收获。王小雨（化名）在意大利留学，她觉得在外留学时，会面临很多诱惑，有时甚至会影响学业。她说：“在国外留学离父母较远，没有父母监督，很多同学就想着利用这段时间好好玩。我身边就有同学因为去做代购、去旅游等而不去上课的例子。”学子留学在外应要提高自制力，合理安排学与玩的时间。诱惑很容易让学子难以集中注意力，容易出现拖延问题。在谈及时间管理的时候，杨岚婷坦言自己也会遇到类似拖延的情况，“有时候会在自己本来计划要看书的时间里追剧。我觉得这不仅是监督的问题，也有逃避心理作祟的原因，会不自觉地想要逃避一些更困难的事情。”目前她正在尝试调整自己的时间表，“我一般不会把计划安排得太满，这样就算做不完也不会有落差感。我觉得时间并不是安排得越满越好，只有合适自己的才是最好。”

　　另外一个时间安排的诀窍，是注重劳逸结合。姜军对摄影比较感兴趣，平时会利用课余时间在韩国拍照。他说：“周末有空的时候会去别的城市。因为韩国比较小，很多地方坐大巴就到了，很方便。”杨锦晖则会利用课余时间在俄罗斯看芭蕾舞剧和话剧，“我觉得在外留学首先应该做好学生的本分，按时上课、认真完成作业。在课余时间可以做一些有意义的事，比如可以看一些话剧、原文书籍等，利用好留学的时间。”

编辑： 柯丹洁
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