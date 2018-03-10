武汉大学 第一季思政课88881人在线

有情景模拟、嘉宾访谈，观看视频的大学生还可以在线互动提问；不仅可以在电脑上看，利用手机也能同步学习，客户端和公众号更是提供了多维度交流机会。

武汉大学，刮起一阵高校思政风。

武大思政课在线课程，第一季选课人数达88881人次，不光有在校学生，更是吸引了在职教师和社会学习者。

课前，教师把课程任务和测验上传到慕课平台，教师就可通过平台反馈的学生完成数据，基本了解学生知识点掌握情况。如此，课堂上教师就能有所依据地设计教学大纲，组织相应案例展示、讨论、讲解并安排更深层次的研讨，在实现学生更有效学习的同时，也能使教师于其中找到真正教学乐趣所在。至于刚性知识的学习，则可放在课下由学生自主学习完成。

“慕课真正的价值就是线上与线下的结合，当以教师讲为主的课堂逐步转换为以慕课为基础的混合式课堂时，最重要的就是教师能够掌握学生的学习情况，根据实际情况有效地安排实践教学活动，这一点在传统课堂上是做不到的。”武汉大学马克思主义学院实验中心主任陈训威认为。

教学方式如此变革，就要对课程设计要求甚高。教学内容如何能既达到思政课课程政治理论高度，又能贴近学生的话语体系？或许，这不光是武大思政教师备受困扰的问题。

“一定要将知识点细化之后作整合，建立知识点体系和图谱，为学生建立体系化的知识结构，并充分运用慕课的特色，精心提炼授课视频，以图片、录音、电视纪录片等形式，在视频中插入测验，做到形式灵活，更加贴近青年人的思维和语言习惯。”

除了这一系列要求外，陈训威还特别要求思政慕课制作还要运用互联网思维，“我们面向的是青年学生，就该用青年所熟悉的互联网思维运营项目的语言体系组织慕课脚本”。

在思政慕课课程运营方面，武大慕课课题小组即运用互联网思维建立立体化社区，如课程公众账号、课程讨论区和网络交流（QQ）群等。其中QQ群“武大思政课慕课学习群”，目前已有2000多人入群讨论学习；而在慕课讨论区，则设有“向老师提问”和“学员互动”两个板块，教师必须在24小时内作答学生提出的问题，学生也可在此分享经验。如此，通过建立社群来加强教师与学生之间的关系，既能方便教师了解学生学习情况，学生也能积极参与到学习过程中。

中国海洋大学 4万人同修在“创行”

大学的大课，是最能考验一名教授或讲师受欢迎程度的：风趣幽默也能言之有物的大课，桌椅间的走廊都能人满为患，但若是大课充斥了枯燥乏味，偌大的阶梯教室都可形容为门可罗雀。

如此，全国近4万名学生一起上同一门课，会是怎样的壮观场景？

一门课还未开课，就已经有全国近4万名高校在校生选修这门课。中国海洋大学创新创业慕课“创行”真的是火了。

“的确是因为它好看。在课程大纲不变的基础上，我们是以学生喜欢的综艺栏目形式展现课程教学。”中国海洋大学学生就业创业指导与服务中心教师乔宝刚认为，要想让课程中的创新创业知识易于被学生接受和吸收，就必须得先让学生喜欢，接下来才是引导学生进行创业实践。

据了解，2015年国务院办公厅《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》提出，“建设一批资源共享的慕课、视频公开课等在线开放课程”，中国海洋大学便依托山东省精品课程和全国职业发展和就业指导示范课程，制作上线“创行”慕课，为教育部爱课程网站第一门创新创业类课程。

有情景模拟、嘉宾访谈，观看视频的大学生还可以在线互动提问；不仅可以在电脑上看，利用手机也能同步学习，客户端和公众号更是提供了多维度交流机会。“该慕课课程于2015年8月正式上线，2016年春季学期便为全国71所高校、15000余名学生提供课程服务。”乔宝刚介绍，“创行”每学期32课时，包括24课时线上课程和4场8课时线下课程，课程所修学分都会计入学生的总学分之中，民意测验学生的满意度超过95%。