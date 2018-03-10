我们今天该如何重振“师道尊严”？

在今年全国两会首场“部长通道”上，教育部部长陈宝生提出“重振师道尊严”。此言一出，即受关注，言下之意耐人寻味，同时也引起人们思考：我们今天该如何重振师道尊严？

在今年全国两会首场“部长通道”上，教育部部长陈宝生提出“重振师道尊严”。此言一出，即受关注，言下之意耐人寻味，同时也引起人们思考：我们今天该如何重振师道尊严？

优秀传统源远流长 重振“师道尊严”正当其时

尊师重教是中国的优秀传统，早在公元前11世纪西周时期，就提出“弟子事师，敬同于父”。所谓“师道尊严”，即指为师之道尊贵、庄严，显示教师为受人尊敬的神圣职业。但曾几何时，教师归类于“臭老九”，斯文扫地。改革开放后，中国高度重视教育事业和师资建设，从1985年起，把每年的9月10日设为教师节。今年1月，中共中央、国务院印发《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，提出“实施教师教育振兴行动计划”，明确要求“不断提高地位待遇，真正让教师成为令人羡慕的职业”。

据教育部统计，截至2016年，全国共有各级各类学校专任教师1578万。与2012年相比，学前教育专任教师增加75.3万，增长50.9%。尽管近些年中国教师队伍建设、教育事业发展向好，但教师行业也存在一些隐忧。

一方面，教师特别是中小学教师职业吸引力不足，地位待遇有待提高，导致师资人才流失。中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，在一些乡村，确实存在着教师待遇低、地位低的情况，让优秀人才无法充分施展才华。

另一方面，辱骂、体罚学生、有偿补课、收受礼金等事件时有发生，损害了教师声誉。这些违反师德甚或社会公德的事件虽是个案，远不能代表教师队伍的主流，但因教师“为人师表”的神圣性，一旦发生即引起广泛社会关注，也引发了民众对教师群体素质的忧虑。

这些隐忧，凸显了重振师道尊严的必要性。中国戏曲学院教师刘岿然认为，教师对学生成长起到重要作用，也是一个神圣的职业，只有业务能力过硬、把学生当自己孩子的优秀教师，才能给学生好的影响。

陈宝生部长亦强调：“重振师道尊严，师道神圣不可违反。一个人、一个家庭、一个社会、一个国家、一个民族违反了师道，迟早要受到惩罚。”

内外兼修，营造环境与规范自律须并重

重振师道尊严，首先要在全社会继续大力倡导尊师重教。在国家和政府层面，《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》对如何破解当前亟待解决的突出问题、培养高素质教师队伍等作出顶层设计，如何实施是关键。

值得一提的是，官方对健全师德建设长效机制，推动师德建设常态化长效化进行了明确，同时提出，推行师德考核负面清单制度，建立教师个人信用记录，完善诚信承诺和失信惩戒机制。

“不仅要有师德表彰这样的制度建立，同样要有师德‘一票否决’的细则。既要表彰师德好的老师，同样对师德存在问题的教师，要在其考核中有所体现。”全国政协委员张雪如是说道。

在如何加强师资力量建设、特别是提升教师水平方面，储朝晖认为，应从改革教师管理评价体制、加强职业道德教育和依法治教等多方面入手，还要注重提高教师地位、保障其待遇，为他们职业发展提供空间，给予他们应有的尊重。

“在教学上要给老师一定的自主权，同时可以考虑细化教师工资衡量、考核标准，调动优秀教师工作积极性。”储朝晖建议道。

刘岿然则认为，要适度提高教师行业的准入门槛，严格考核，“从老师自身来说，还要提高自身修养、工作能力，严格自律，做到有资格让学生尊敬，这样才能重振师道尊严”。

百年大计，教育为本。教育大计，教师为本。在提出“重振师道尊严”时，陈宝生部长亦明确指出：“我们全社会要创造教师从业的宽松的环境，教师也要自律自警自省自爱，做一个真正合格的人民教师。”