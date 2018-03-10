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这5年“幼有所育”迈新步

2018-03-10 08:59 来源：中国教育报
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　　“说起这几年的变化，我感觉政府对公益普惠幼儿园的建设越来越重视了！”湖北省宜昌市伍家岗区梧桐邑幼儿园园长周南海说，自己就是个很好的例子，如果伍家岗区没有80%的普惠性幼儿园覆盖率这个指标，自己也许就没有机会从秭归县考到宜昌城区这所小区配套园。

　　过去5年来，像周南海一样，许多人悄然发现，更多的孩子能进入公益普惠幼儿园学习了，更多的学前教育专业毕业生得以到公益普惠幼儿园工作了。

　　这些变化的背后，是学前教育跨越式发展的铿锵脚步。办好学前教育，实现幼有所育，从中央到地方，都在努力答好这道人民关切题。

　　凝聚一种共识，幼有所育是重大民生工程

　　儿童是国家的未来。党的十九大报告首次提出“幼有所育”，把其作为保障和改善民生的重要内容。

　　过去5年来，从中央到地方，全社会越来越形成一种共识：发展学前教育，是推进教育现代化的必然要求，是推动二孩政策落地、保障民生的迫切需要。

　　时间回到2010年，《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》发布，首次明确将学前教育置于国家发展战略和国计民生的高度予以阐释，指出“学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业”，“办好学前教育，关系亿万儿童的健康成长，关系千家万户的切身利益，关系国家和民族的未来”。

　　至此，学前教育的战略价值和意义得以明确，迎来了发展的春天。

　　浙江常山县学前教育发展历史“欠账”较多，2014年时，全县共有128所幼儿园，其中纯公办园仅有两所，其余均为集体办和民办园；小规模幼儿园数量多，存在小、乱、散等问题。这几年，常山县一方面在主城区抓小区配套园建设，另一方面在乡镇（街道）按照“宜民则民，政府托底”的思路，鼓励社会力量举办精品幼儿园。

　　“让老百姓在家门口享受优质教育就是‘满足人民对美好生活的向往’的具体体现。”常山县教育局局长洪永海说，实实在在的政策保障，有力促进了幼儿园的普惠优质发展。2015—2017年，常山县普惠性幼儿园占比从5.45%上升至88.54%，优质普惠园占比从3.52%上升至68.66%。

　　常山县学前教育的快速发展，从一个侧面反映了近几年我国学前教育的变化。变化的背后，是国家对学前教育的重视和强有力的政策支持。

　　自2011年起，教育部等部门先后启动了三期学前教育三年行动计划，各地因地制宜编制实施行动计划，一方面大力发展公办园，另一方面扶持普惠性民办园，满足老百姓对公益普惠学前教育的需求。

编辑： 唐巧燕
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