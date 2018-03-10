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教育部：2017年受资助学生规模近9600万人次

2018-03-10 08:59 来源：新华网
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　　学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关脱贫攻坚和社会公平，当前我国国家学生资助政策体系已基本建成。教育部1日举行新闻发布会，介绍2017年学生资助工作进展情况及成效。

　　学生资助连续十一年实现四个方面的增长

　　2017年，我国学生资助工作取得了新突破和新进展。全国学生资助管理中心副主任马建斌介绍，2017年学生资助连续第十一年实现了四个方面的增长。

　　第一个增长，受助学生规模近9600万人次，增幅5.09%。2017年，全国各教育阶段累计资助学生（含学前幼儿）9590.41万人次，比上年增加464.27万人次，增幅5.09%。

　　第二个增长，资助资金总额突破1800亿元，增幅11.45%。2017年，全国资助资金总额1882.14亿元，比上年增加193.38亿元，增幅11.45%。

　　第三个增长，财政投入资助资金超过1200亿元，增幅9.15%。2017年，各级财政共投入资助资金1210.62亿元，比上年增加101.44亿元，增幅9.15%，高出同期GDP增速（6.9%）两个多百分点。财政资金占当年资助资金总额的比例为64.32%，是学生资助资金的主要来源，充分体现了学生资助的政府主导作用。

　　第四个增长，学校和社会投入超过670亿元，增幅15.87%。2017年，国家助学贷款、学校投入、社会投入（包括企事业单位、社会团体和个人捐助等）共计671.52亿元，比上年增加91.95亿元，增幅15.87%，占当年资助资金总额的35.68%，是我国学生资助的重要组成部分。

编辑： 唐巧燕
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