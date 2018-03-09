多给学生“标准答案”以外的空间

“沙粒不断坠落的过程就象征着光阴的流逝，但也不能单单认为这是自己的失去。如果将我出生的那一刻定义为拥有全部时间的话，时光确实从我手中流逝了；但如果将我死去的那一刻定义为我拥有了自己全部时间的话，那么，我一直都未曾失去过时间，而是一直在获取时间。”这哪里是一个小学生，这是一个哲学家。但这个哲学家确实是一个小学生。

“沙粒不断坠落的过程就象征着光阴的流逝，但也不能单单认为这是自己的失去。如果将我出生的那一刻定义为拥有全部时间的话，时光确实从我手中流逝了；但如果将我死去的那一刻定义为我拥有了自己全部时间的话，那么，我一直都未曾失去过时间，而是一直在获取时间。”这哪里是一个小学生，这是一个哲学家。但这个哲学家确实是一个小学生。

前天，宁波华天小学602班学生邵梓淇的这篇周记，被他任课老师王老师晒出后，迅速在网上走红，截至当天晚上8点，已收获1万评论、5万转发和10万点赞，并被许多微博大V争相转发。有网友自嘲：我读六年级的时候在干什么？

确实，像邵梓淇这样善于思辨甚至有些耽于思辨的孩子不是很多，但是，有类似气质和能力的孩子并非稀有。从若干年来跟小孩子打交道的经历中感觉到，可能每所学校每个年级都有这样的孩子，或者是男生，可能是女生。这类学生将来最有可能在艺术创作和人文领域研究中取得成就。邵梓淇或许是这类少年中比较突出的，即思考比同龄孩子更深入、更成熟，更善于用自己的语言来表达。

于是就有一个问题：遇到“标准化”的考试，邵梓淇怎么办？如果他的答题不符合标准答案，标准答案会放过他吗？须知，标准化考试，标准之苛刻，即使同义词、近义词，都没有选择余地。标准化考试代表一种教育、教学理念：学生的任务是记忆、背诵，然后根据已经给出的标准答题，谁自主思考谁倒霉。而邵梓淇刚好相反。

王老师告诉记者，五年级下半学期开始，每天中午邵梓淇都会有一定的冥想时间，用来反思自己、思考未来的方向，以及一些自己感兴趣的事情。王老师会把邵梓淇的作文晒到网上，至少她是欣赏、鼓励这样的思考和写作的。报道还提到邵梓淇的同学的一篇文章，说他如何挑战邵梓淇，与其辩论。这说明，对邵梓淇和其他同学来说，这个班级是一个宽松的环境，学生的各种思考、争论在这里被容纳、鼓励。如果换一个老师，或许不能容忍邵梓淇这样的孩子，认为他所想所写不合常规，用标准化的理念去要求、规范邵梓淇，必然会引起邵梓淇的反弹，很难预料事情会闹到哪一步。但是，学生的成长不能靠幸运，不能满足于某几个老师的宽松、宽容。

王老师引用17世纪法国数学家、物理学家、哲学家、散文家帕斯卡的一段话，给邵梓淇的这篇周记写下这样的评语：“‘人不过是一根苇草，是自然界里最脆弱的东西，但他是一根能思考的苇草。我们的全部尊严就在于能思考。’我很高兴，看到了一根苇草在我们班茁壮成长。很荣幸能成为你的老师，能得以分享你这些认真而精彩的思考。”从事教育工作，最幸福的事情莫过于师生之间有这样的精神交流。这样的师生互动越多，说明教育生态越健康，教育者和被教育者的活力越是能被充分释放出来。