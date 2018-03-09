“90后”女飞行员的“蓝天梦”：巾帼须眉比肩立

3月7日，在浙江宁波栎社国际机场，一架架搭载着乘客的飞机冲上云霄，与蓝天、白云勾勒出一幅幅动人的画面。时光仿佛回到十八年前的那个夏天，那是张婉静第一次坐飞机，从飞机起飞到翱翔蓝天，再到平安落地，关于“蓝天梦”已在她心间发芽。

3月7日，在浙江宁波栎社国际机场，一架架搭载着乘客的飞机冲上云霄，与蓝天、白云勾勒出一幅幅动人的画面。时光仿佛回到十八年前的那个夏天，那是张婉静第一次坐飞机，从飞机起飞到翱翔蓝天，再到平安落地，关于“蓝天梦”已在她心间发芽。

“女孩也可以成为一个优秀的飞行员，我喜欢这种在蓝天飞驰的感觉。”2017年7月，从中国民航飞行学院毕业后，1994年出生的张婉静成为东航浙江分公司的首批女飞行员，开始了自己的“蓝天梦”。

穿上制服，提上拉杆箱，戴上飞行帽，张婉静提前2个小时到达机场报到，作为“二副”，这一天她将负责从宁波飞往重庆的航班。

“与一般的驾驶员不同，飞行员在起飞前要做血压、脉搏、酒精等测试。”张婉静解释道，每次的航前测试是为了更好地保障乘客安全。

据张婉静介绍，在每一次航班起飞前，还需要开航前会议，了解当天的航路、天气状况、飞行时间等情况。

“我们会在起飞前的75分钟到机舱。”在进入驾驶室前，张婉静还需要在外检查飞机的各项功能，确保飞机处于“待命”状态。检查好机身后，她便进入驾驶室，检查飞机证件、应急设备以及设置面板等情况。

“飞机没有钥匙、转向灯和雨刷。”张婉静告诉记者，驾驶飞机和驾驶车辆、船舶等交通工具并不相同，为此，在操作上更需要小心谨慎。