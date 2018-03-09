食堂小哥哥狂飙英语走红 原来他是海归学霸

近日，一段“食堂‘厨师’开学典礼飙英语”的视频火遍网络，还一度上了微博热搜榜。网友们观看后，都是满满的羡慕嫉妒恨，更有人惊呼：这是位被厨师事业耽误了的英语老师！

近日，一段“食堂‘厨师’开学典礼飙英语”的视频火遍网络，还一度上了微博热搜榜。网友们观看后，都是满满的羡慕嫉妒恨，更有人惊呼：这是位被厨师事业耽误了的英语老师！扬子晚报紫牛新闻记者采访得知，这位“隐藏”在校园食堂的英语小哥原来是个留学美国的“海归”，而且还是个不折不扣的学霸，攻读了双学位。在学校里，他从事食堂管理工作。

记者了解得知，这段视频拍摄于2017年9月的开学季，地点为重庆八中宏帆校区。据网上资料记载，重庆八中是重庆市教委直属的首批市级重点示范中学，也是现今当红偶像组合TFBOYS成员王俊凯的母校。

在这段几十秒的视频中，最右边的是一位穿着厨师服的年轻小伙。他正拿着话筒用流利的英语发言，引来台下一阵惊呼。视频通过网上传播之后，点击率迅速攀升，在6日还登上了微博热搜榜。评论区都炸开了：“被厨师事业耽误的英语老师！”“这年头不学点英语都当不了厨师了！”……

宏帆校区的温老师昨日向扬子晚报紫牛新闻记者证实，视频中的小伙名叫史天昊，是学校食堂工作人员。开学典礼上，史天昊用英语介绍了食堂新学年计划，包括采用更加科学规范的管理方式为师生们提供更安全、更营养的食品等。“当时正值开学典礼，学校就邀请了后勤员工代表做职业分享，向学生们讲述辛勤工作的重要性，希望能通过他们的演讲，激励学生。”

这个小哥哥不简单

史天昊能够说一口流利的美式英语不是偶然，他曾经留学美国，还是不折不扣的学霸。扬子晚报紫牛新闻记者试图采访史天昊本人，了解他的人生成长经历，但他本人比较低调，不愿多说。

是高分留学美国的学霸，还攻读了双学位

不过紫牛新闻查阅到，据此前媒体报道，史天昊小时候，家庭生活并不宽裕，在他儿时的记忆里，觉得能吃一碗家门口面铺的炸酱面便像过年一样。那个时候他的梦想是：天天能有炸酱面吃。

但这并不影响史天昊学习上的成就。在初、高中时，他的英语就很好，英语考试从来没出过前三名，因为英语成绩优异，做了六年的英语课代表，次次考试班级前三。

史天昊表示他最自豪的事是当年SAT(美国高考)时，他的作文考了西南片区第一名，SAT总分2000多分。

高中毕业后，史天昊选择留学美国，就读于南方卫理公会大学。留学期间，他也很刻苦、努力，同时攻读两个没有交叉课程的学位：经济学和国际关系学，并最终如愿以偿顺利结业。