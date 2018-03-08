小学放学早咋办？孩子身体怎样更健康？教育部长来“交账”！

去年委员们提出的问题，这一年来解决得怎样？今年12位委员提了哪些有关教育改革发展的意见建议？陈宝生部长又如何回应？

3月6日下午，教育部党组书记、部长陈宝生参加了全国政协教育界别联组会。陈宝生对12位委员提出的建议逐一回应。

话说去年两会，陈宝生第一次以教育部长的身份参加全国政协教育界别联组会。那么，去年委员们提出的问题，这一年来解决得怎样？今年12位委员提了哪些有关教育改革发展的意见建议？陈宝生部长又如何回应？

“去年的问题我先给大家交个账”

“去年联组会委员提的问题办理结果我先给大家通报一下。”陈宝生部长首先就去年联组会委员们提出的问题办理结果做了通报，“因为我有一个理念，来参加联组会，委员们提的问题是要交账的。”



关于“三点半问题”，陈宝生部长说——



“去年有委员提出的解决中小学课后‘三点半’问题，过去一年有了很大缓解，我们正在尽力推进，具体情况在‘部长通道’我已经说了。”

关于教育扶贫问题，陈宝生部长说——

“教育部去年成立了脱贫攻坚领导小组。”陈宝生介绍，领导小组召开了全国打赢教育脱贫攻坚的现场会。不久前，教育部与国务院扶贫办联合印发了《深度贫困地区教育脱贫攻坚的实施方案》，重点对山区深度贫困堡垒发起攻坚战。

关于民办教育问题，陈宝生部长说——



“过去一年，我们出台了经国务院批准的支持规范民办教育发展的分工方案，建立了民办教育工作部际联席会议制度，目前正在修订《民办教育促进法实施条例》，马上就要公布。今年还要召开民办教育工作会。”

关于“双一流”建设问题，陈宝生部长说——

“双一流”备受高校关注，去年政协联组会上也有委员表示了关切。陈宝生对此作出了回应：“根据国务院的具体方案，我们制定印发了统筹推进‘双一流’建设的实施办法，由专家委员会确认了建设名单，同时制定政策，建立激励机制，引导各地采取措施，推动区域内有特色高水平大学和优质学科的建设。各省份都给予了相当规模的投入，制定了相应的配套措施。”

关于加强传统文化教育等问题，陈宝生部长说——

“包括历史在内的文化素质教育和中华优秀传统文化教育，在过去一年有了很大加强，我们开展了思政课教师队伍建设和历史专业教师培训，本科教学工程中重点建设历史类精品开放课程，有关历史教育的20种教材被纳入‘马工程’。”陈宝生在回应去年有委员提到的加强历史课程教材建设问题时说，“这一块工作去年应该说是得到了较大推进。”

关于将语言学设置为独立学科门类的问题，陈宝生部长这样说——

“去年有委员提出将语言学设置为独立学科门类。我们正在进行研究，在进行学科目录设置的机制研究，将来在学科体系顶层设计时，再充分研究论证。因为一个学科的建设是需要积累的，需要达成共识。”

陈宝生诚恳地说：“委员们提的问题，能转化的，在工作中我们加以转化。一时缺乏条件的，或是教育改革发展的进程还没走到这一步的，我们积极创造条件来推进。”