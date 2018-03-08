高职院校自主招生考试3月1日—15日报名，招生计划27259个

2018年我省高职院校自主招生考试报名时间为3月1日—15日。2018年共有56所省内外高职院校195个专业（含中外合作办学专业）在我省开展自主招生试点，招生计划27259个，其中24所高职院校29个招生专业采用“学考+网测”的考核方式，招收计划3730名。

2018年我省高职院校自主招生考试报名时间为3月1日—15日。2018年共有56所省内外高职院校195个专业（含中外合作办学专业）在我省开展自主招生试点，招生计划27259个，其中24所高职院校29个招生专业采用“学考+网测”的考核方式，招收计划3730名。

根据高职院校分类考试招生改革要求，面向普通高中毕业生实行“文化素质+职业技能”的考核方式，其中“文化素质”统一采用2018年1月份全省统考的高中学业水平考试语文、数学、英语三科总成绩，“职业技能”考核分两类，由院校自主组织考核（简称“校测”），由省统一实行网上职业适应性测试（简称“网测”）。考生可根据自身兴趣选择 “校测”或“网测” 的考核方式。今年，“网测”试点专业比去年有所增加，共安排建设工程管理类、机械设计制造类、自动化类、汽车制造类、电子信息类、计算机类一、计算机类二、财务会计类、电子商务类、物流类10个专业大类视频，覆盖49个专业。

“网测”实行先测试、后填报志愿的方式，普通高中毕业生考生可通过互联网登录“广东省2018年高职院校自主招生网上报名系统” （网址：http://www.eeagd.edu.cn/gzks）观看招生专业视频并进行测试。