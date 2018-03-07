八类司法过程中陷困境的未成年人将获国家司法救助

最高人民检察院6日印发全面加强未成年人国家司法救助工作意见，根据意见，八类因本人或其抚养人遭受不法侵害等陷入困境的未成年人将获国家司法救助，救助金额一般以案件管辖地所在省区市上一年度职工月平均工资为基准确定。

最高人民检察院6日印发全面加强未成年人国家司法救助工作意见，根据意见，八类因本人或其抚养人遭受不法侵害等陷入困境的未成年人将获国家司法救助，救助金额一般以案件管辖地所在省区市上一年度职工月平均工资为基准确定。

意见强调，各级检察机关要牢固树立特殊保护、及时救助理念。对特定案件中符合救助条件的未成年人，要根据未成年人身心特点和发展需要，给予特殊、优先和全面保护。既立足于帮助未成年人恢复正常生活学习，也应尊重未成年人的人格尊严、名誉权和隐私权等合法权利，避免造成“二次伤害”。

意见明确，对下列未成年人，案件管辖地检察机关应当给予救助：受到犯罪侵害致使身体出现伤残或者心理遭受严重创伤，因不能及时获得有效赔偿，造成生活困难的；受到犯罪侵害急需救治，其家庭无力承担医疗救治费用的；抚养人受到犯罪侵害致死，因不能及时获得有效赔偿，造成生活困难的；家庭财产受到犯罪侵害遭受重大损失，因不能及时获得有效赔偿，且未获得合理补偿、救助，造成生活困难的；因举报、作证受到打击报复，致使身体受到伤害或者家庭财产遭受重大损失，因不能及时获得有效赔偿，造成生活困难的；追索抚育费，因被执行人没有履行能力，造成生活困难的；因道路交通事故等民事侵权行为造成人身伤害，无法通过诉讼获得有效赔偿，造成生活困难的；其他因案件造成生活困难，认为需要救助的。

意见确定的救助标准为检察机关根据需救助未成年人家庭经济状况，综合考虑其学习成长所需合理费用，以案件管辖地所在省、自治区、直辖市上一年度职工月平均工资为基准，一般不超过三十六个月工资总额。对身体重伤或者严重残疾、家庭生活特别困难的未成年人，以及需要长期进行心理治疗或者身体康复的未成年人，可以突破救助限额。