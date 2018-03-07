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唐醋画吧：每个人都是生活的画家

2018-03-07 09:12 来源：中国青年报
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　　灯光柔和的咖啡馆里，伴着轻快的音乐，十来个人在相机前站定，开心地举着自己刚刚画好的画，随着清脆的快门声，相机将这一幕定格。他们手中的画作色彩鲜艳，有的还极具个性。他们都是同一个唐醋画吧的学员，这些人中，大部分学画时间还不足一周，有的人甚至是第一次接触油画，是真正的零基础画手。

　　在这群人中，有一个姑娘并未捧着画，却笑得比其他人都灿烂。她叫张玉瑶，是这间画吧的创始人。

　　2015年毕业于天津美术学院的张玉瑶，毕业参加工作后曾经有几个月的迷茫期，一边是不想浪费大学四年所学的专业，另一边又想去做喜欢的事情。正是在那个时期，她结识了做品牌营销的赵岩，“他说出来的话总让我觉得很有道理，我们互相会给对方很多灵感。”后来，两人发展成为情侣。

　　工作了大半年后，在赵岩的支持下，张玉瑶决定辞职，去试一试做自己想做的事。2016年，她创建了微信公众号《唐醋的画世界》，做有趣又有料的故事漫画、分享画画小方法，也是在这个时期，她发现了一个现象：身边很多朋友都喜欢画画，但都感觉画画门槛特别高，觉得自己没有基础，没学过画画，“工具买了一堆，摆在那很漂亮，但一到自己要去画就觉得画不出来”，所以，“唐醋”最初的愿望，就是想让每个喜爱画画的人都能成为生活的画家。

　　为了让这一初衷更好地达成，2017年9月底，张玉瑶和赵岩共同创办了画吧，画吧沿用了张玉瑶的公号名“唐醋”。“最初是想起一个自己听起来比较高兴的名字。”张玉瑶说：“糖代表甜密幸福的感觉。糖醋两种味道组合在一起，酸酸甜甜，是个让人高兴的味道，就像是生活的调味品。”

　　画吧最终决定以油画的形式起步，因为油画不需要太多基础，不像素描需要一定的基本功，只要色彩感觉好就可以画出满意的作品，符合唐醋画吧“全民零基础艺术社交绘画俱乐部”的建立初衷。“现在在城市中生活、上班的人需要一个发泄的出口。油画颜色丰富，选择用油画的形式就是因为可以用颜色达到宣泄情绪的目的。”张玉瑶说。

　　创业开始总是不易的，一开始没有很多钱去做宣传，学员明显不足，甚至曾经一整天里只来了一个学员。赵岩对此也感慨颇多：“一开始我们设立了很多宏伟目标，到真正去打开市场的时候也只能从一个单点去突破。”一开始，画吧的主要宣传方式是微信群，但后来他们发现，来这里画画的学员中，有一半的人下次来的时候都会带着朋友，口口相传的宣传效果更加理想，“这样，我们就省掉了投钱打广告的高昂成本，目前的宣传成本可以说为零”。

　　北京寸土寸金，为了节省场地费，他们将唐醋画吧办进朋友的咖啡馆。画吧租用咖啡馆的场地，也能为咖啡馆招徕人气。一些学员在画画之余，也会在咖啡馆点一些饮品或点心，唐醋画吧俱乐部性质的轻松氛围，让他们觉得这样也很自然、很随心。赵岩笑称这是一种“双赢”的创业模式，属于一举两得的轻型创业，“我们准则是低成本和高效率。只要最后能够满足用户的要求和体验，场地是借用还是自己单独投入资源建立其实不重要”。

编辑： 唐巧燕
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