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初三女生努力增重为父捐髓：最大心愿是赶快胖起来

2018-03-07 08:52 来源：中国新闻网
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　　44公斤、48公斤、49公斤……尽管一个寒假体重涨了近10斤，但今年14岁的初三女生陈羽杨仍旧希望自己“赶快变胖”，达到50公斤捐骨髓的体重标准。

　　陈羽杨是我市71中初三(5)班的学生，去年9月份，陈羽杨的父亲陈建国突然患上了骨髓增生异常综合症(急性髓系白血病)，必须进行“骨髓移植”才能挽救生命，而骨髓配型结果显示：陈羽杨是父亲唯一适合的捐献者。

　　3月6日起，陈建国便将住进医院为手术作准备，陈羽杨在紧张的学习之余，还要接受另一个挑战：短时间内将体重增重到50公斤，达到捐骨髓的体重标准。

　　父亲生的希望是女儿

　　昨天上午，在汉口长港路红光小区一栋老旧的居民楼内，陈羽杨趁做作业休息的片刻功夫，赶紧站到电子秤上称体重。“又重了一点。”陈羽杨高兴地回过头，向坐在沙发上休息的父亲陈建国打了一个V形手势。

　　今年62岁的陈建国从江汉油田退休后，为了增加家庭收入，仍旧在外面找了一份工作做事。去年9月份，一向健康的陈建国突然感到全身无力，身上也时常青一块紫一块的。妻子杨红艳逼着他去协和医院检查，检查结果让夫妇俩惊呆了。陈建国患的是骨髓增生异常综合症，医生要求陈建国立即住院接受治疗。

　　3个疗程的化疗过后，陈建国的病情暂时稳定了，但要从根本上治好该病，唯一的机会就是进行骨髓移植。亲人间的骨髓配型结果表明：14岁的女儿陈羽杨是陈建国最合适的捐献者。

编辑： 唐巧燕
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