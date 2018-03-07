推进小学科学课改革刻不容缓

在科学技术日新月异的今天，我们要落实科教兴国的战略，培养和造就创新人才、科技人才，就必须重视和加强科学教育。从2017年9月开始，全国小学从一年级起开设科学课。这不是简单的课程编排变化，而是要从小培养孩子的科学素养，为今后培育创新型人才打下基础。

在科学技术日新月异的今天，我们要落实科教兴国的战略，培养和造就创新人才、科技人才，就必须重视和加强科学教育。从2017年9月开始，全国小学从一年级起开设科学课。这不是简单的课程编排变化，而是要从小培养孩子的科学素养，为今后培育创新型人才打下基础。

然而在现实中，我们的科学课程却处于边缘位置，地位远比不上语数外，甚至还比不上音体美。河南省郑州市上街区中心路小学教师沙宝琴代表说，究其原因，一是专业科学教师少，兼职教师多。课程规范管理缺失，课时无法保证、课堂照本宣科。二是没有充足的实验器材，导致科学实验课无法进行。孩子的各项能力得不到锻炼，大大降低了孩子对科学的学习兴趣。少部分课程内容和学生的生活实际不够贴近，部分实验缺乏安全性。三是基础培训组织太少，学科教研活动缺乏，学科师资队伍涣散，学科师资队伍专业水平的提升也就无从谈起。

小学是培育儿童科学兴趣的关键期，越早进行科学教育，越有利于孩子们创造能力和探究精神的培养。科学课的重要性已经到了时不我待、刻不容缓的地步。因此，沙宝琴代表认为，政府要加大对科学教育资源的投入，使得各学校能够获得充足的实验设备，从而开展各式各样的科学探究活动；师范类院校要培养专业性较强的科学教师；科学课程要制定出科学、合理、可操作性强的评价体系，提升科学学科在教学中的重要性，使它能与数学、语文、英语处在同一位置；课程内容要及时调整，实验器材要和内容配套，实验设计要进一步改善；加强对科学教师的专业培训；重视宣传，引进人才，让更多的科学教育专家参与到课程编排、教材建设和教育教学中来。

推进科学教育任重道远。沙宝琴说，我们必须转变传统教育的观念，以提高自身的文化素养为前提、培养学生的科学素养为宗旨、培养学生的创新能力为根本，以全新的姿态迎接新时期的新挑战。