教育部部长陈宝生谈教师队伍和课后三点半问题

3月3日下午，全国政协十三届一次会议开幕会结束后，“部长通道”在人民大会堂北大厅正式开启。在今年的“部长通道”上，教育部长陈宝生是首个接受记者提问的部长。他就“教师队伍建设”与“课后三点半”等热点话题回答了记者提问。

3月3日下午，全国政协十三届一次会议开幕会结束后，“部长通道”在人民大会堂北大厅正式开启。在今年的“部长通道”上，教育部长陈宝生是首个接受记者提问的部长。他就“教师队伍建设”与“课后三点半”等热点话题回答了记者提问。

在谈到教师队伍建设时，他指出，让教师成为令人羡慕的职业，要做好“一提、二改、三育、四用、五保、六尊”六件事。在谈到“课后三点半”问题时他表示，将通过多种模式解决小学生“三点半”放学给家长接孩子造成的难题，给年轻父母更厚实的“红包”。

陈宝生部长具体说了啥？小编带大家看一看视频和原汁原味的实录。

关于教师队伍建设

办好“提、改、育、用、保、尊”六件事

记者：今年年初，中央出台了《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，我们想问您，如何才能提升教师们的幸福感、荣誉感以及归属感？如何让教师职业真的能够成为大家羡慕的职业？教育部在这方面有什么样的措施？

陈宝生：

今年年初，党中央、国务院下发了《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》。这是一个非常好的文件。好在哪里？至少有三点：

第一点， 这是十九大之后中央下发的第一份新时代教育事业发展的文件，是一个开启加快教育现代化、建设教育强国、办好人民满意教育的文件，是开启新征程的文件。

第二点， 这个文件系统回答了新时代教师队伍建设面临的重大理论和实践问题。可以说，这是一份开创新时代的文件。

第三点， 这个文件对新时代教师队伍建设改革发展面临的重大问题都作出了系统部署。你刚才讲到的归属感、地位、荣誉感等，在这里面都可以找到相应的政策措施。所以它是一个开创新模式的文件。

对于这样一份文件，教育部一定要把它学习、贯彻好，使它成为新时代教师队伍建设改革的纲领性文件。

文件下发之后引起了强烈反响。老百姓欢迎，广大教师更加感到振奋。首先要感谢记者朋友们，文件下发之后，记者朋友们对文件做了广泛深入的宣传和解读。它能深入人心，大家功不可没。我想这体现着我们新闻界的朋友、记者们对老师的感情、对学校的情结、对教育的情怀。

贯彻落实这个文件是当前摆在我们面前的主要任务。贯彻落实好，就是要办六件事，一“提”，二“改”，三“育”，四“用”，五“保”，六“尊”。

一“提” ，提高地位，提高待遇。

提高地位是三个“明确”：首先是明确教师在中国特色社会主义建设中的地位，在民族复兴的伟业中是一支不可小视、无可替代的力量，是一支重要力量。第二点要明确教师的职责，他们承担的是国家使命，是教育公共服务的职责，这是一个光荣的使命。第三就是要明确公办中小学教师国家公职人员的法律地位，这是第一次作出了这个安排，是一个重要的制度安排、制度创新。

提高待遇，就是要完善教师待遇保障机制，健全教师工资长效联动机制，要确保中小学教师的工资不低于或高于当地公务员的平均工资水平。要提高乡村教师的待遇，还要落实集中连片贫困地区教师的补贴政策。另外就是要加强督导，确保这些政策真正落实到教师的心里面，让他们的脸上能充满笑容。

二“改”， 就是要改革教师编制配备制度，要按照合理科学的师生比配备教师队伍，改革教师准入和离职制度，提高教师入职的学历等等。我们要实行教师振兴行动计划，改革教师管理制度。

三“育”， 就是振兴师范教育，培育未来的教师，培训现有的教师，提高他们的素质，培养适应进行现代化建设、担当民族复兴大任的教师队伍。

四“用”， 提高教师地位、待遇，最好的是使用他们，给他们压担子、指路子、出点子、给位子、发票子，让他们能有实现自身价值的机会，要对他未来的职业发展作出安排，拓宽他们的渠道。比如，要提高中小学教师高级职称所占的比例，中职学校设正高级职称。

五“保”， 就是保障、保护。就是提供经费保障，过去我们的经费更多是用于硬件改善，今后要更多的用于人的全面发展，用于教师队伍建设。还有就是依法保护教师的合法权益，此外为贫困地区教师建好周转房，让他们履职学习有一个好的条件。

六“尊”， 全社会都提倡尊师重教。我的说法是重振师道尊严，师道神圣不可违反。一个人、一个家庭、一个社会、一个国家、一个民族违反了师道，迟早是要受到惩罚的。所以，我们全社会要创造教师从业的宽松环境。教师也要自律、自警、自省、自爱，做一个真正合格的人民教师。

我想就是这六条，这“六字箴言”，谢谢大家。