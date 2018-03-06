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南外30人保送北大清华 他们看哪些“闲书”？

2018-03-06 09:24 来源：扬子晚报
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　　南京有所高中又火了！记者从南京外国语学校了解到，该校2018届本部一百多名同学通过竞赛类和语言类保送被国内知名高校录取，其中仅保送北大和清华的就有30人，录取率居全国外国语学校之首。很多人好奇，顶级学神是怎样炼成的？记者与部分学生面对面交流，听他们分享独特的“学习经”。

　　关键词1

　　多数人认为有兴趣和余力才要学

　　采访中，绝大多数学神表示小学阶段有学奥数的经历，只有个别同学没上过奥数班。当记者抛出“小学阶段学奥数对今后的学习有帮助吗”的问题时，学神们立马打开了话匣子。一位同学直言，她曾在培训机构学过奥数，也参加过很受追捧的证书考级，但成绩只是还可以，没有考到过令人羡慕的等级证书，之后就没有继续攀登奥数这座山峰了。

　　很多同学对学奥数持有理性的态度。大家一致认为，小学阶段的奥数和进入初高中后课本内容并无相关，甚至对平时数学考试没什么帮助。要说好处，学奥数可能对思维发展和培养初高中竞赛的兴趣有帮助。大多数人认为学奥数是学有余力以及符合兴趣的选择。保送清华大学的沈童童说，无论是奥数还是其他辅导班，都是她自己要求上，父母才会帮她报名。同样是保送清华大学的李辰尧就很喜欢奥数，他在高中阶段坚持参加数学、生物及物理竞赛。“小学奥数学的一些解题方法很管用，比如有时用奥数技巧解高中几何题，会有‘柳暗花明又一村’的感觉。”

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编辑： 唐巧燕
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