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教育部：通过“部省合建”支持中西部14所高校发展

2018-03-06 09:24 来源：人民网
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　　据教育部网站消息，日前，教育部在京召开支持和提升中西部高等教育发展座谈会，部署启动部省合建工作。会议强调，要通过部省合建这一新的机制和模式，在尚无教育部直属高校的省份，按“一省一校”原则，重点支持河北大学、山西大学、内蒙古大学、南昌大学、郑州大学、广西大学、海南大学、贵州大学、云南大学、西藏大学、青海大学、宁夏大学、新疆大学、石河子大学等14所高校建设。

　　教育部党组书记、部长陈宝生指出，部省合建支持中西部高水平大学建设，是在深入总结前期中西部高等教育振兴计划、中西部高校综合能力提升工程等政策实施成效，并充分考虑地方高等教育发展实际需求的基础作出的重大决策部署，是教育部2018年第一个“奋进之笔”。

　　陈宝生强调，一是支持举措体现合力，在不改变现有隶属关系和管理体制基础上，发挥部、省、校和支援方的作用。教育部将会同有关部门，参照教育部直属高校模式对合建高校的发展予以指导支持，在学科专业建设、科学研究、师资队伍建设、考核评价、对外交流合作等方面与直属高校同等对待。各省要强化重点支持，形成上下合力。二是发挥合建高校内在动力，推动其在大学制度建设、学科专业建设、人才队伍建设等方面改革创新，成为区域高等教育发展的领头羊，高等教育改革的排头兵。三是选优配强合建高校领导班子，将合建高校领导班子成员、校级后备干部列入直属高校干部培训计划。四是坚持“一地一策、一校一案”，精准施策，指导合建高校做好发展规划，尽快形成优势特色，打造推动区域发展的新引擎、高等教育发展的新高地，并为打赢脱贫攻坚战作出应有贡献。

编辑： 唐巧燕
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