以“老生带新生”模式 助英才计划学员走进计算机世界

近日，2018年英才计划“走进计算机世界”冬令营在厦门大学举办，来自北京、天津、上海、安徽等19个省（区、市）的80余名学生和领队参加了冬令营。本届冬令营继续实行往届学生管理模式，提升英才学生管理能力和团队协作能力，并逐步建立“老生带新生”的活动模式。

近日，2018年英才计划“走进计算机世界”冬令营在厦门大学举办，来自北京、天津、上海、安徽等19个省（区、市）的80余名学生和领队参加了冬令营。本届冬令营继续实行往届学生管理模式，提升英才学生管理能力和团队协作能力，并逐步建立“老生带新生”的活动模式。

英才计划计算机学科工作委员会副主任、中科院院士郑志明在开营式上表示，原始创新、自主创新都是源于数学、物理、化学、生物、计算机五个基础学科的支撑，鼓励学生学好基础学科，在基础学科的原理与方法上多下功夫。同时，他希望“英才计划”的学生从现在起有为国家、民族成为世界强国的担当意识和历史使命。厦门大学学生工作处处长夏侯建兵在致辞中表示，厦门大学将一如既往地支持“英才计划”，培养更多富有创新精神，怀有科学志向的杰出英才。

据了解，本次冬令营还为营员们设计了计算机工坊活动。英才计划计算机学科工作委员会委员、北京大学信息科学技术学院教授罗英伟，厦门大学信息科学与技术学院副院长王程分别设置了计算机的基本原理及研究选题、交通事故巡逻等小课题，围绕计算机基本原理、计算思维、课题讲解等内容进行传授，通过工坊活动让学员看到自己与其他学员之间的差距，激励学员们学习计算机学科相关知识。此外，冬令营期间还组织学员参观了福建省智慧城市感知与计算重点实验室、美亚柏科信息技术有限公司、厦门规划展览馆等地。

“英才计划”由中国科协和教育部共同主办，旨在选拔一批品学兼优、学有余力，具有创新潜质的中学生走进大学，在数学、物理、化学、生物、计算机五个自然科学基础学科领域的著名科学家指导下参加科学研究项目、科技社团活动、学术研讨和科研实践等活动，充分感受名师魅力，体验科研过程，激发科学兴趣，提高创新能力，树立科学志向。据悉，英才计划“走进计算机世界”冬令营已经举办了四届，旨在让“英才计划”学生进一步了解“英才计划”的目的和意义，激发入选学生对计算机科学的兴趣,搭建中学生交流展示的平台。