江苏扬州一高校开学第一课 6000多名学生学“礼”

“人无礼则不生，事无礼则不成，国无礼则不宁。”5日，中国外交部礼宾司原司长、中国前驻斯洛文尼亚大使鲁培新受邀赴扬州工业职业技术学院为该院6000多名学生上新学期第一课，开讲“文明有礼”。

“人无礼则不生，事无礼则不成，国无礼则不宁。”5日，中国外交部礼宾司原司长、中国前驻斯洛文尼亚大使鲁培新受邀赴扬州工业职业技术学院为该院6000多名学生上新学期第一课，开讲“文明有礼”。

今年81岁高龄的鲁培新通过讲述自己20多年的外事外交工作经历，解读了外交礼仪的涵义，介绍了现代国际礼仪的基本原则。他认为，仪表、体态、言谈举止反映一个人的内在素质，修养程度和精神面貌，是人与人相互了解和交流的重要基础和依据。他提醒同学们在出国留学、旅游、人际交往等礼仪上需注意的事项。

“个人的言行举止和国家的形象是紧密联系在一起的，希望大家不辜负时代契机，把握学习机会，提升礼仪素养，传承与弘扬祖国悠久的礼仪文明，做新时代中国特色社会主义的优秀青年学生。”鲁培新现场对学生们如是说。

经管学院1702会计班薄慧慧同学说：“鲁大使从自己多年的外事外交经验出发，用讲故事的方式让我们深刻认识到尊重别人，就是对自己的尊重”。

电气学院1703机电技术何正飞感慨道：“中国是礼仪之邦，扬州是文明之城。作为新时代大学生，我们有责任提升礼仪修养，正如鲁大使所言，‘你在哪里中国就在哪里，你是什么样中国就是什么样’”。同时，该校来自哈萨克斯坦的留学生NAZAROVKHKAIM说：“虽然还不能全部听懂讲座的内容，但是其中一些关于国际交往方面的礼仪知识、礼仪的故事都令他受益匪浅。”

该校党委书记刘金存说，高职教育的职责不仅是培养技术技能人才，更要为社会培养文明有礼的新时代青年。“加强礼仪教育是大学教育中的重要一环，对学生提升职业形象、加强自我修养都具有重要意义。”