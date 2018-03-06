61.4%受访者：本科增减专业以人才培养质量为依据

本科专业增减问题一直受到关注。日前，山西省教育厅厅长吴俊清在山西高等教育本科专业优化调整工作动员会上表示，到“十三五”末，全省高校现有本科专业数量削减15%到20%，总数削减200个以上，在此基础上新增设100个以上急需新兴专业。

本科专业增减问题一直受到关注。日前，山西省教育厅厅长吴俊清在山西高等教育本科专业优化调整工作动员会上表示，到“十三五”末，全省高校现有本科专业数量削减15%到20%，总数削减200个以上，在此基础上新增设100个以上急需新兴专业。

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1991名大学本科或大专(含在读)及以上学历的受访者开展的一项调查显示，43.2%的受访者表示自己所就读或毕业的高校增减过专业，79.9%的受访者支持本科专业“瘦身健体”。49.6%的受访者觉得高校增减本科专业存在过于随意的问题，61.4%的受访者认为本科增减专业应该以人才培养质量为依据。

受访者中，在校大学生占42.0%。90后占33.3%，80后占45.7%，70后占16.7%，60后占3.4%。

49.6%受访者认为高校增减专业过于随意

尚景(化名)在北京的一所文科类高校就读，她告诉记者，她学校的人文社科类专业较强，开设了一些比较新颖的学科。“我所在的专业就是近几年才开设的，还处在建设阶段。之前理科方面的专业比较少，现在也增设了一些”。

调查中，43.2%的受访者表示自己所就读或毕业的高校增减过专业，37.5%的受访者表示没有增减过，19.3%的受访者不清楚。79.9%的受访者支持大学本科专业“瘦身健体”。

中国人民大学教育学院副院长李立国认为，大学本科专业“瘦身健体”是有道理的，因为高校的本科专业涉及社会经济发展的需求和产业结构调整，需要不断地调整和变化。

北京某高校学生李布(化名)所在的政治学院一个年级大约120名学生，学院有4个细分专业。但李布认为，4个专业的学生学的东西其实相差不大。

“一些学校的排名不是很靠前，就需要开设一些比较热门的专业去吸引学生。”尚景发现，一些学校会根据招生情况来增减专业。

调查中，49.6%的受访者觉得高校增减本科专业存在过于随意的问题，25.1%的受访者认为不存在，25.3%的受访者不清楚。

受访者认为高校专业增减存在的其他问题还有：盲目跟风“热门专业”，低水平重复设置(57.7%)，经济利益挂帅，过分追逐市场(53.0%)，贪大求全，特色、优势不明显(49.7%)，设置过程“重申报轻建设，重名称轻内涵”(36.2%)，部分专业间培养的区分度不足，课程体系和教学内容相差无几(33.5%)，缺乏前瞻性(22.0%)，仅因为某个专业招不到学生、就业率不好就撤销专业(19.9%)，部分专业培养方向设置过细(18.6%)等。

尚景觉得，自己目前所在的专业培养方案的设置不合理，师资也不太到位。“我们系主要负责人感兴趣的东西就可能成为我们的课程内容”。

李布认为，很多理工类专业之间差别很大，不细分的话，学生负担大，因此不能随意删减。但是一些人文社科类专业之间相差不大，适当合并一些专业，学生还能学到更多的东西。他直言，有时专业划分细是为了增强实用性，为学生以后就业打基础，但如果只是名称看起来实用，而课程内容差别不大，有刻意迎合市场之嫌。