李克强总理：发展公平而有质量的教育

3月5日上午，十三届全国人大一次会议在人民大会堂开幕，国务院总理李克强作政府工作报告时，回顾了过去五年教育改革取得的成绩，划出2018年教育改革发展“重点”。

3月5日上午，十三届全国人大一次会议在人民大会堂开幕，国务院总理李克强作政府工作报告时，回顾了过去五年教育改革取得的成绩，划出2018年教育改革发展“重点”。总理具体说了啥？随小编一起看↓↓↓

对2018年政府工作的建议

发展公平而有质量的教育。

■ 推动城乡义务教育一体化发展，教育投入继续向困难地区和薄弱环节倾斜。

■ 切实降低农村学生辍学率，抓紧消除城镇“大班额”，着力解决中小学生课外负担重问题。

■ 儿童是民族的未来、家庭的希望。

■ 要多渠道增加学前教育资源供给，运用互联网等信息化手段，加强对儿童托育全过程监管，一定要让家长放心安心。

■ 支持社会力量举办职业教育。

■ 推进普及高中阶段教育。

■ 以经济社会发展需要为导向，优化高等教育结构，加快“双一流”建设，支持中西部建设有特色、高水平大学。

■ 继续实施农村和贫困地区专项招生计划。

■ 发展民族教育、特殊教育、继续教育和网络教育。

■ 加强师资队伍和师德师风建设。

■ 要办好人民满意的教育，让每个人都有平等机会通过教育改变自身命运、成就人生梦想。

■ 今年高校毕业生820多万人，再创历史新高，要促进多渠道就业，支持以创业带动就业。