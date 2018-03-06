南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

李克强总理：发展公平而有质量的教育

2018-03-06 09:39 来源：新华网
字号减小 字号增大

3月5日上午，十三届全国人大一次会议在人民大会堂开幕，国务院总理李克强作政府工作报告时，回顾了过去五年教育改革取得的成绩，划出2018年教育改革发展“重点”。总理具体说了啥？随小编一起看↓↓↓

对2018年政府工作的建议

发展公平而有质量的教育。

■ 推动城乡义务教育一体化发展，教育投入继续向困难地区和薄弱环节倾斜。

■ 切实降低农村学生辍学率，抓紧消除城镇“大班额”，着力解决中小学生课外负担重问题。

■ 儿童是民族的未来、家庭的希望。

■ 要多渠道增加学前教育资源供给，运用互联网等信息化手段，加强对儿童托育全过程监管，一定要让家长放心安心。

■ 支持社会力量举办职业教育。

■ 推进普及高中阶段教育。

■ 以经济社会发展需要为导向，优化高等教育结构，加快“双一流”建设，支持中西部建设有特色、高水平大学。

■ 继续实施农村和贫困地区专项招生计划。

■ 发展民族教育、特殊教育、继续教育和网络教育。

■ 加强师资队伍和师德师风建设。

■ 要办好人民满意的教育，让每个人都有平等机会通过教育改变自身命运、成就人生梦想。

■ 今年高校毕业生820多万人，再创历史新高，要促进多渠道就业，支持以创业带动就业。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
影评：《厉害了我的国》 大国风采催人奋进…
“出台实施粤港澳大湾区发展规划”引发代…
广东普通公路收费里程不足200公里 将逐步…
广东代表团举行分组会议审议政府工作报告_…
莞惠城际拟延伸至赣深高铁惠州北站 已开展…
广州处处听见花开 100多个赏花点让你领略…
影评：《厉害了，我的国》澎湃着时代最强…
广东代表团审议政府工作报告：让群众获得…
南方时论：读懂《政府工作报告》里的民生…
惠州将推动莞惠城际建延长线，与赣深高铁…
推荐

2018年，中国要干这60件大事！

政府工作报告上又现二维码：数看5年！告诉你“厉害了，我的国”

广东命名第四批学雷锋活动示范点和岗位学雷锋标兵

全国新增的10个新“老板”，就有1个诞生在这里！

8岁儿子给老爸发了300元，附上的一句留言看哭许多人……

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235