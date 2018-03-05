中小学校外辅导市场正疯狂增长

据北京市人力资源和社会保障局及北京市统计局联合发布的2016年度全市职工平均工资显示，2016年北京市职工平均月工资为7706元。也就是说孩子一个寒假的课外班费用就得用掉一个人的工资。

北京的韩静算了一笔账，这个寒假她花在儿子课外辅导上的费用大约是7000元：一对一的数学辅导每次两个小时大约600元，一共上了10次，再加上一些英语的网课，“儿子放寒假成了我们集中花钱的日子。”韩静说。

据北京市人力资源和社会保障局及北京市统计局联合发布的2016年度全市职工平均工资显示，2016年北京市职工平均月工资为7706元。也就是说孩子一个寒假的课外班费用就得用掉一个人的工资。

韩静的故事绝不仅发生在北京。

近日，中国教育在线发布了《2017年基础教育发展调查报告》（以下简称《报告》），《报告》对在中小学课外培训界“众所周知”的机构“好未来”进行了数据分析，好未来的培训人次从2013年的82万人次增长到2017年的393万人次，增长了近4倍，而2014年到2017年每年的增长分别是25万人次、43万人次、80万人次、163万人次，从中能看出其极为明显的增长势头。

而据报道，好未来在全国35个城市都有分支机构。

中国教育在线相关研究人员指出，截至2018年2月，好未来市值达到184亿美元，大幅超越中国教育市场长期的龙头老大新东方的144亿美元，众所周知，新东方之前是主做成人留学教育的，现在也在抢占K12（通常指幼儿园到十二年级，也可用作对基础教育阶段的通称），而好未来则从小学奥数起家，一直专注于K12市场，“这显示了K12课外辅导市场异常的增长潜力，中小学校外辅导市场近年进入疯狂增长阶段。”这位研究人员说。