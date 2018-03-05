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“雷锋日”：青海“童书总动员”为牧区学校募集图书1.2万册

2018-03-05 09:54 来源：中国新闻网
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　　3月5日是全国第55个“学雷锋纪念日”，也是第19个中国青年志愿者服务日。为弘扬雷锋精神，4日，青海青年志愿者发起“童书总动员”志愿服务活动，共为青海牧区学校募集图书1.2万册。

　　据了解，“童书总动员”青年志愿者学雷锋志愿服务活动旨在以闲置童书资源循环利用的形式倡导全省青少年传递爱心，传播知识，节约资源，实现共享，缓解乡村学校孩子们课外读物缺乏的问题，让孩子们从小养成阅读的好习惯，通过图书开启智慧，实现梦想。

　　上午11点，活动在童声合唱《最好的未来》中拉开了序幕，四名小小志愿者代表向社会各界爱心人士发出了“向雷锋同志学习，捐一本图书，传一份真爱，筑一个梦想！”的倡议，除了募集书籍，小学生们还现场为牧区小朋友们制作了200份手制书，并写上了寄语，通过这种方式将爱传递给喜爱阅读的乡村孩子。

　　记者在现场看到，前来募捐书籍的小朋友们跟随家长一起排队登记，脸上露出灿烂的笑容。

　　来自西宁市十里铺小学一年级的祁钰洁对记者说，“今天我一共捐了2本书，希望牧区的小朋友能和我一起分享书里好看的故事。”

　　据记者了解，当日，来自西宁市区各个学校的1700余名小学生共募集图书约1.2万册，待活动结束后，募集图书将送往青海省海东市互助县、化隆县、平安区和玉树州称多县等牧区乡村学校。

编辑： 唐巧燕
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