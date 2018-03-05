教育部部长陈宝生：多种模式解决"三点半"难题

教育部部长陈宝生，他在回答记者提问时表示，将通过多种模式解决小学生“三点半”放学给家长接孩子造成的难题，给年轻父母更厚实的“红包”。

3日下午全国政协十三届一次会议开幕会结束后，“部长通道”在人民大会堂北大厅正式开启。第一位现身“部长通道”的是教育部部长陈宝生，他在回答记者提问时表示，将通过多种模式解决小学生“三点半”放学给家长接孩子造成的难题，给年轻父母更厚实的“红包”。

有记者提问：“现在小学放学时间越来越早，有小学下午三点半就放学，这个时间对于家长来说接送孩子可以说是一大难题，请问家长们的这个困扰什么时候可以得到解决？另外小学放学时间早催生了大量校外托管班，这些托管班‘野蛮生长’，急需规范。请问是否会像近期重拳整治课外培训机构乱象那样来规范校外托管班？”

“谢谢你提了个很好的问题，我看你可以当关心这个问题的年轻父母们的代言人。”陈宝生表示，“三点半”现象之所以成为年轻父母们和整个社会关注的一个难题，这是中国经济社会发展、中国教育发展特定阶段的一个产物，这个现象更多地表现在大中城市。关心这个问题的年轻父母们，正处在职业发展的关键阶段、宝贝抚育的关键阶段。由于分工、作息时间的不匹配，他们没有办法接孩子，带来了“成长中的烦恼”。

“对于这个问题教育部历来高度重视，去年2月教育部下发了关于解决这个问题的通知，一年来这个问题已经有了一定程度的缓解。”陈宝生表示，有25个省已经下发了通知，制定了符合各省实际的政策措施，经过这一年多的实践，已经摸索了一些比较可行的解决方法。比如上海规定中小学校后服务要做到百分之百全覆盖，服务的时间是3点半到5点，参与这项服务的老师在效益工资方面给予倾斜。北京规定3点到5点期间是校后服务时间，主要内容是开展课外活动，每个学生每年补助700-900元。南京探索了一种弹性离校时间，到了放学时间孩子可以弹性离校，学校做出安排进行托管。广西探索利用社区资源来解决托管问题的路子。“大概可以分成这四种模式，各有所长。在解决这个问题上我们可以各走各的路、各出各的高招。”

陈宝生表示，接下来一是要总结成功的经验加以推广，二是要和有关部门协商解决“三点半”难题涉及的相关政策问题。比如3点半到5点托管孩子了，老师的劳动时间加长了，负担就加重了，相应成本怎么分担，相应的劳动法规怎么调解。

陈宝生表示，对于现在存在的乱象需要进行治理，比如对记者提到的学校周围的托管班进行治理，加强立法，至少是有行政法规来加以解决。当然还需要加强督促，使好的意见、建议和各省好的做法切实得到贯彻落实。相信通过不懈努力，这个问题是可以得到解决的。一年来的实践证明，年轻父母认为这是党和政府给他们的“大红包”，这个“红包”将更加厚实、更加沉重。