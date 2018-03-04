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广州校内托管方案待审批 深圳方案今年将出台

2018-03-04 08:53 来源：广州日报
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 　　“教育部部长的回答真的是说到我的心坎上，课后托管是我面临的最大难题”。3日下午，在家里观看全国政协十三届一次会议开幕直播的广州市民冯婷婷对记者说。教育部部长陈宝生在“部长通道”上表示，教育部历来高度重视课后托管问题，将通过多种模式解决小学生“三点半”放学给家长接孩子造成的难题，给年轻父母更厚实的“红包”。陈宝生详细列举了上海等地四种模式的情况，“在解决这个问题上我们可以各走各的路、各出各的高招”。

　　针对托管，广东也于今年2月初就《关于做好中小学生校内课后服务工作的指导意见》公开征求意见。《意见》对在校早午餐、在校午休、课后托管等校内课后服务提出具体安排。比如，除学校提供的早午餐外的其他校内课后服务项目可通过家长承担、社会资助、财政适当补助等方式多渠道解决经费来源，由各地根据具体情况合理确定成本分担机制。广州校内托管方案也已上报待审批，深圳今年也将出台方案。全国政协委员和广东团的全国人大代表就课后托管问题和校外辅导问题提出了建议。

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编辑： 唐巧燕
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