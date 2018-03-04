开学季，防传染病这几招请收好

春季是流感、诺如病毒感染性腹泻、流行性腮腺炎、麻疹、水痘等传染病的高发期。

春季是流感、诺如病毒感染性腹泻、流行性腮腺炎、麻疹、水痘等传染病的高发期。

记者从开发区卫计分局了解到，春季万物复苏，各种病原微生物也随之繁殖作祟，托幼机构和学校是人口聚集的地方，万一有孩子患传染病，很容易造成校内的暴发。

为推动各地各校在春季学期开学前后做好学校传染病防控工作，有效防控流感等呼吸道传染病在学校发生和蔓延，保障学生身体健康，教育部办公厅近日印发《关于加强流感等呼吸道传染病防控工作的预警通知》。各类学校和托幼机构应严格执行《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》等法律法规，建立和健全传染病防控管理组织网络，成立由校（园）长作为第一责任人的传染病预防控制工作小组，明确传染病疫情报告人，建立并落实好传染病防控工作的“一案八制”，做到传染病的早发现、早报告和早隔离。

今年春节，从大年初一到现在，开发区各大医院急诊、发热门诊、呼吸科的医生们一直在加足马力工作。

开发区妇幼保健院儿科主任医生费建良告诉记者，和以往春节假期相比，今年的病人年前比较多，最近相对减少了。

白杨街道社区卫生服务中心和下沙街道社区卫生服务中心的工作人员也告诉记者，年后有减少的趋势，但目前正值春季流感等传染病的高发期，所以还需要引起警惕和重视。

记者了解到，保持良好的个人卫生习惯是预防流感等呼吸道传染病的重要手段。