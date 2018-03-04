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校外培训机构监管难 谁来给跟风补课踩刹车？

2018-03-04 08:43 来源：中国新闻网
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　　在学校上了一天的课，华灯初上，一个个疲惫的小身影又出现在培训机构；大人有双休日，可是，孩子们本该属于草地和阳光的双休日，却被形形色色的补习班占满。孩子费神，家长烧钱，长期以来，课外补习这口基础教育“毒鸡血”让家长和学生叫苦不迭，却又因为“别人都在补”的心态作祟，而无法割舍。

　　[ “别人都在补我也补” 　 怎敢拖后腿？]

　　去年9月，于女士也成了一名小一家长。从孩子上幼儿园大班起，她就在幼升小家长群里潜水。她想着，自家娃上的是对口公办小学，或许焦虑感不强。然而，她很快发现，高估了自己对“鸡血”的免疫能力。

　　孩子上小学不久，于女士感叹，当老师的表扬名单里找不到自家娃名字，别人家爸爸妈妈一次次晒出孩子的好表现，她就没法淡定了。先报一个书法班，练练字，也练练心；英语线下课不能听，眼下时兴的和外教一对一在线课程小朋友们都在上，那也加一个。于女士下班较晚，于是给负责接送孩子的阿姨下达了任务——每天放学后，从口算练习里抽一张出来，叮嘱孩子做掉，双休日再去网校上一节数学课。孩子喜欢的机器人和绘画不舍得砍，于是，一家人忙碌的小学生涯就这么开始了。

　　比起身边“牛娃”，于女士觉得自己还算“心慈手软”了。在她身边，一周三次学科补习，舞蹈、钢琴一样不落的全能娃不在少数。孩子时间排不过来，一对一家教上门教；嫌机构师资不能保证，家长群自发组团请名师上小课，费用自然也更高；要准备出国的，音乐体育培训干脆直接找外教，一举两得……听得越多，她越觉得身边“过来人”的忠告有点道理——“现在的孩子先天条件都差不多，谁能跑得快，就看家长努力不努力了，你不能拖孩子后腿啊！”

编辑： 唐巧燕
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