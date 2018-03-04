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女孩背奶奶去看病:小时候奶奶照顾我 现在我照顾她

2018-03-04 08:43 来源：新华网
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　　孝顺女孩说

　　“做孙女的替父尽孝是应该的。奶奶小时候照顾我，我现在要照顾好奶奶。”小燕说，“我把奶奶背在身上，感受到的不仅仅是重量，更重要的是一种暖暖的亲情”。今年年初，小燕获评仪陇县第三届孝老敬老爱老“十大孝星”。

　　政府在行动

　　政府此前已出资两万元对小燕家的房屋进行了一番改造。去年，考虑到小燕背奶奶去就医的实际情况，乡上在对辖区的村道实施硬化工程时，最先从小燕家屋后开始实施。去年，在乡上的牵线搭桥下，一位爱心人士还给小燕资助了3000元生活费。而政府平时的走访慰问，小燕一家都是必去的家庭。

　　今年17岁的李小燕已习惯了奶奶趴在自己背上的重量。奶奶体重70斤，患有腰椎间盘突出、类风湿、胃溃疡等多种疾病。第一次背奶奶去乡卫生院看病，小燕只有14岁，中途不知道歇了多少次。现在，她偶尔还会背奶奶去看医生，但中途歇息的次数已越来越少了。

　　这一切，都是迫不得已。小燕的家，位于仪陇县思德乡桃垭村，父亲20多年前在建筑工地上班受伤导致右腿截肢，行动不便，母亲则是一位癫痫病人。小燕记不得自己背了奶奶多少次了，“小时候，奶奶照顾我。现在，我要照顾好奶奶”。

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编辑： 唐巧燕
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