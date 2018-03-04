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奥林匹克教育纳入全国中小学教育教学工作

2018-03-04 08:43 来源：中国网
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　　据教育部网站消息，教育部会同国家体育总局、北京冬奥组委近日印发《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》（以下简称《计划》）。《计划》明确提出，全国中小学要将奥林匹克教育纳入学校教育教学，有条件的北方地区中小学，要开设冰雪项目运动课程。此外，《计划》将命名700余所“北京2022年冬奥会和冬残奥会奥林匹克教育示范学校”， 其中北京地区建设200所，河北地区建设200所，其他省（市、区）分别命名10所。

　　《计划》的实施对象是全国中小学生。提出了七项主要任务，包括全国中小学要将奥林匹克教育纳入学校教育教学内容，通过综合实践活动课程、体育课程、德育活动等方式，开展奥林匹克主题教育。有条件的北方地区中小学，要开设冰雪项目运动课程。鼓励南方地区城市中小学积极与冰雪场馆或冰雪运动俱乐部建立合作，促进青少年冰雪运动普及发展。

　　同时开展冬季奥林匹克教育文化活动，在东北、华北和西北地区开展冰雪运动进校园系列活动。组织中小学生积极参与北京2022年冬奥会和冬残奥会征集吉祥物、火炬、口号等文化宣传活动以及火炬传递、倒计时等重要节点文化活动，不断扩大北京冬奥会的影响力。

　　要开展青少年冰雪普及活动。举办青少年冰雪冬夏令营、青少年公益冰雪系列等活动，积极鼓励支持学校与滑雪场、滑冰馆、冰雪运动俱乐部、冰雪培训机构及其他相关社会机构合作开设冬季运动技能课程。鼓励有条件的学校建立常态化校园冬季运动竞赛机制，举办冬季运动会或冬季运动节。要在特教学校开设冰蹴球、模拟冰壶、雪鞋走、轮滑等适合残疾学生的冰雪或仿冰、仿雪运动项目课程，提高冬季运动教学质量，加强冬季运动课外活动，鼓励学生积极参加校外冬季健身运动，熟练掌握一至两项冬季运动技能。

编辑： 唐巧燕
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