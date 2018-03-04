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留学时做时间管理的强者

2018-03-04 08:43 来源：人民日报海外版
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　　留学在外，经常会出现有人时间不够用，有的人却不知该干啥的现象。因身边缺少他人的监督，更容易出现拖延、自制力不强等问题。

　　专业课程不同

　　时间管理各异

　　学子独自在异国留学，面对五彩缤纷的留学生活，有了更多可以自己支配的时间，同时也会在时间管理上遇到一些问题。

　　杨岚婷现在在德国法兰克福财经管理大学留学。她学的是金融专业，课业压力较重。所以她的日常生活就显得很繁忙。“平时的小组作业就很多。金融专业又对拿到证书和实习的要求也很严，所以会一直忙。”杨岚婷本科学的是德语，在选择到国外读研究生时，转到了金融专业。因为课程紧张，她还没有来得及开始实习。“德国这边实习大多要求会德语。虽然我本科学的是德语，但竞争还是挺厉害的。”她说。

　　在俄罗斯莫斯科国立交通大学留学的姜若晨学的是俄语专业。因为课业不多，她的课外时间就较为充足。闲下来的时候，若晨的老师会带她和同学们参观克里姆林宫等著名建筑。但姜若晨在时间的安排上也会遇到一些问题。她说：“年底时我们要为学校的联欢晚会彩排，此外还和室友安排了在欧洲的旅行，再加上考试。各种事情撞到一起，有时候会感觉自己忙不过来。”

　　因为留学的花费较高，不少学子会选择兼职来减轻学业压力。这会导致学子的课余时间变得格外紧张。姜军在韩国建国大学留学，他上学期曾在便利店做兼职。虽然学校的课程不是很多，但他依然觉得时间不够用。姜军说：“做兼职的时候，因为周一到周五都要去，所以上课的时候就感觉精力没那么集中，期末考试也会比以前吃力一点。”于是，这学期他暂时放弃了兼职，打算集中精力先忙毕业的相关事宜。

编辑： 唐巧燕
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