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南方网> 教育>国内教育新闻

培训机构收费有套路 利润可达40%

2018-03-03 08:52 来源：重庆晨报
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　　近年来，日益火爆的校外培训，逐渐与校内教育形成了分庭抗礼之势，虽然收费不菲，家长却趋之若鹜。有业内人士介绍，校外培训的利润最高可达40%，培训学校老师的月收入上万元，是一件很容易的事。

　　中学六年学科辅导费超10万

　　沙坪坝的黄女士为一年级的女儿选择了一家高端英语培训机构，对于最近流传甚广的“家长陪补课，连奶茶都舍不得喝”的情况，她深有体会。

　　那家英语培训机构主推的是一对一全外教辅导，根据孩子的不同情况，专业定制课程。由于课程费用太贵，黄女士不敢采用老师推荐的每次两个小时的课程，而是每次45分钟。即便如此，两年的学费也要6万多元。

　　“课程老师会推荐，报得越多越便宜，如果你只报一个学期课程，那每小时就是330元。而如果购买3年课程，学费高达11万。”就在黄女士确定课程并推荐朋友去考察时，学费又涨了2000元。

　　梁先生的儿子去年刚考上大学，近日他看到教育部关于整治校外培训机构的新闻，长长地吐了一口气：“我总算是脱离苦海了！”

　　回想儿子从初一到高三这六年，他粗略算了算，花的补课费已经超过了10万元。

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编辑： 唐巧燕
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