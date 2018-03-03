假期结束骗子“复工” 这几类骗局要留心

节后，兼职刷单赚钱、网店客服联系退款、朋友圈集赞……这样的三类骗局又开始高发起来。民警提醒市民，提高警惕、避免上当受骗。

春节假期已经结束，又进入了繁忙的工作节奏，而骗子们也结束假期，开始“复工”。

节后，兼职刷单赚钱、网店客服联系退款、朋友圈集赞……这样的三类骗局又开始高发起来。民警提醒市民，提高警惕、避免上当受骗。

网络刷单诈骗，让他损失3000多元

放假在家的小高，前几天想找个兼职，QQ上看到了一条兼职刷单的信息，引起了他的注意。添加对方QQ号后，小高收到了对方发来的一条网址链接，在对方的指示下，小高连续刷了十多单，花光了账户里的3000多元钱，等他联系对方，要求返还本金和佣金时，却发现自己已经被拉黑。

骗术揭秘：假期是一个社会实践的好机会，不法分子利用大学生急于找兼职的心理，通过微信群、QQ群、兼职网站等渠道发布“兼职刷单”信息，以“高额收入”“交易截图”作为诱饵，诱惑受害人上钩，要求事主刷单做兼职并承诺会提现。待当事人刷单金额较多时，就会以系统卡单，系统错误、激活账户为由，要求事主继续刷单或汇保证金，骗取金额。

警方提醒：刷单就是骗局，请不要相信。