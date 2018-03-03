2018年学生资助工作将这样发力

健全学生资助制度，大力推进精准资助和资助育人，着力解决好学生资助存在的不平衡、不充分问题，推动学生资助工作迈上新台阶。

2018年，全国学生资助工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，健全学生资助制度，大力推进精准资助和资助育人，着力解决好学生资助存在的不平衡、不充分问题，推动学生资助工作迈上新台阶。

一、认真学习宣传贯彻十九大精神。组织资助战线认真学习十九大精神，继续坚持和加强党对学生资助工作的领导，继续扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。强化学生资助工作的政治责任，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

二、推动完善资助政策。推动地方进一步健全学前教育资助制度，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。继续落实和完善义务教育学生“两免一补”政策。推动落实和完善中等职业学校国家助学政策。研究修订学生资助资金管理办法。

三、大力推进精准资助。完善高校家庭经济困难学生认定指导意见，制定其他学段家庭经济困难学生认定指导意见，明确对贫困学生认定的基本原则、认定标准、程序、要求等。推动学生资助数据库与学籍、就业指导等教育数据库，以及扶贫、民政、残联等部门数据库有效对接。探索改进高中阶段助学金发放机制和发放办法。大力发掘和推广各地各校精准资助典型经验。

四、全面推进资助育人。贯彻落实《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》，构建资助育人质量提升体系，强化资助育人理念，促进各地各校把资助育人与思想政治教育、教育教学科研活动有机结合，培养学生树立社会主义核心价值观，培育学生的创新精神和实践能力，抓好励志教育、诚信教育、感恩教育和社会责任感教育。召开资助育人经验交流会，推广资助育人典型经验。

五、进一步加大资助宣传力度。创新宣传形式和载体，让宣传工作更接地气、更有实效。加强中国学生资助微信公众号建设和推广工作。抓住关键时间节点，举办一些重点突出、影响力较大的主题宣传活动。推动各地各高校建立学生资助舆情监控与应急处置机制，提升舆情应对处置能力，积极稳妥应对突发事件。进一步推进完善各级预警机制，加强受助学生防范网络、电信诈骗等警示教育。

六、进一步提高学生资助工作规范化水平。在“学生资助管理规范年”活动基础上，推进学生资助管理质量建设常态化。开展学生资助专项检查和调研，督促各地各校全面提升资助工作质量。推动地方建立和完善学生资助监督检查和专项审计制度。指导和监督各地加强对社会、企业助学资金的规范管理，完善透明机制。加强投诉举报受理，严肃查处各种违规违纪行为。

七、积极稳妥推进信息系统应用。进一步完善全国学生资助管理信息系统。全面推进系统应用，实施学生资助数据质量提升工程，推进实施学生资助数据月报制度。协调有关部门加强资助系统省级基础设施建设和技术服务保障工作。推动各地各校建立学生资助网络和信息安全保障机制。

八、加强资助工作队伍建设。在全国范围推广资助管理机构标准化建设。推动资助管理机构办公场所、人员和经费有效落实。继续强化全国学生资助工作管理人员培训，不断提高资助工作干部队伍的政策水平与执行力。设立学生资助课题研究项目，鼓励各地各校开展学生资助理论与实践研究。