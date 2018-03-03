南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

2018年学生资助工作将这样发力

2018-03-03 08:32 来源：人民日报
字号减小 字号增大

　　2018年，全国学生资助工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，健全学生资助制度，大力推进精准资助和资助育人，着力解决好学生资助存在的不平衡、不充分问题，推动学生资助工作迈上新台阶。

　　一、认真学习宣传贯彻十九大精神。组织资助战线认真学习十九大精神，继续坚持和加强党对学生资助工作的领导，继续扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。强化学生资助工作的政治责任，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

　　二、推动完善资助政策。推动地方进一步健全学前教育资助制度，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。继续落实和完善义务教育学生“两免一补”政策。推动落实和完善中等职业学校国家助学政策。研究修订学生资助资金管理办法。

　　三、大力推进精准资助。完善高校家庭经济困难学生认定指导意见，制定其他学段家庭经济困难学生认定指导意见，明确对贫困学生认定的基本原则、认定标准、程序、要求等。推动学生资助数据库与学籍、就业指导等教育数据库，以及扶贫、民政、残联等部门数据库有效对接。探索改进高中阶段助学金发放机制和发放办法。大力发掘和推广各地各校精准资助典型经验。

　　四、全面推进资助育人。贯彻落实《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》，构建资助育人质量提升体系，强化资助育人理念，促进各地各校把资助育人与思想政治教育、教育教学科研活动有机结合，培养学生树立社会主义核心价值观，培育学生的创新精神和实践能力，抓好励志教育、诚信教育、感恩教育和社会责任感教育。召开资助育人经验交流会，推广资助育人典型经验。

　　五、进一步加大资助宣传力度。创新宣传形式和载体，让宣传工作更接地气、更有实效。加强中国学生资助微信公众号建设和推广工作。抓住关键时间节点，举办一些重点突出、影响力较大的主题宣传活动。推动各地各高校建立学生资助舆情监控与应急处置机制，提升舆情应对处置能力，积极稳妥应对突发事件。进一步推进完善各级预警机制，加强受助学生防范网络、电信诈骗等警示教育。

　　六、进一步提高学生资助工作规范化水平。在“学生资助管理规范年”活动基础上，推进学生资助管理质量建设常态化。开展学生资助专项检查和调研，督促各地各校全面提升资助工作质量。推动地方建立和完善学生资助监督检查和专项审计制度。指导和监督各地加强对社会、企业助学资金的规范管理，完善透明机制。加强投诉举报受理，严肃查处各种违规违纪行为。

　　七、积极稳妥推进信息系统应用。进一步完善全国学生资助管理信息系统。全面推进系统应用，实施学生资助数据质量提升工程，推进实施学生资助数据月报制度。协调有关部门加强资助系统省级基础设施建设和技术服务保障工作。推动各地各校建立学生资助网络和信息安全保障机制。

　　八、加强资助工作队伍建设。在全国范围推广资助管理机构标准化建设。推动资助管理机构办公场所、人员和经费有效落实。继续强化全国学生资助工作管理人员培训，不断提高资助工作干部队伍的政策水平与执行力。设立学生资助课题研究项目，鼓励各地各校开展学生资助理论与实践研究。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
影评：《厉害了我的国》 大国风采催人奋进…
“出台实施粤港澳大湾区发展规划”引发代…
广东普通公路收费里程不足200公里 将逐步…
广东代表团举行分组会议审议政府工作报告_…
莞惠城际拟延伸至赣深高铁惠州北站 已开展…
广州处处听见花开 100多个赏花点让你领略…
影评：《厉害了，我的国》澎湃着时代最强…
广东代表团审议政府工作报告：让群众获得…
南方时论：读懂《政府工作报告》里的民生…
惠州将推动莞惠城际建延长线，与赣深高铁…
推荐

2018年，中国要干这60件大事！

政府工作报告上又现二维码：数看5年！告诉你“厉害了，我的国”

广东命名第四批学雷锋活动示范点和岗位学雷锋标兵

全国新增的10个新“老板”，就有1个诞生在这里！

8岁儿子给老爸发了300元，附上的一句留言看哭许多人……

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235