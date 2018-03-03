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家长“陪读”，别反客为主

2018-03-03 08:32 来源：人民日报
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　　刚刚开学，不少家长的心又揪起来：陪写作业的日子又要开始了。有调查显示，75.8%的家庭曾因“写作业”问题引发亲子矛盾。

　　陪孩子学习，自古就是门“技术活”。2000多年前，贪玩的孟子也是个“熊孩子”，学没上完就跑回家来，要是今日的母亲，估计见状也要“心梗”。孟母很生气，当场把织布机上的梭子折断，这在那个时代不一般，意味着辛辛苦苦织的一匹布要毁掉。“子不学，断机杼”，以此来给孩子讲学习要持之以恒，不可半途而废的道理。不得不说，孟子成为“亚圣”，孟母功不可没。

　　看来，“心梗”不是“新梗”，而是自古以来的“老梗”。千百年来，望子成龙、望女成凤都是为人父母的美好夙愿。在一家几个孩子、学业压力较轻的年代，这种苦恼不太明显，这个孩子不成，还有另一个。而在当今社会，独生子女政策实行多年，“独苗”是家庭唯一的希望，教育也在这个过程中悄然精英化。孩子一道题不会，家长焦虑；考试排名下滑，简直“心惊肉跳”。加之身边“抢跑”成风，把自家孩子跟“别人家”一比，想不焦虑也难。

　　对低龄儿童来说，学习启航之时，确实需要家长“陪跑”一阵子，为的是熟悉学习方式、养成良好习惯、纠正不良倾向，等到习惯成自然，家长纵然放手，具备一定学习力、自制力、纪律性的孩子，也不会差到哪儿去。问题出在“陪跑”上，怎么陪、陪什么？

编辑： 唐巧燕
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