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个性化作业也要“巧”和“好”

2018-03-03 08:32 来源：人民日报
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　　在刚刚过去的这个寒假，不少家长发现孩子们的假期作业不再只是传统的做题、写日记、背诵课文，而是增加了体验式和个性化的新内容，如品尝当地小吃、学唱春晚歌曲、帮父母做家务等，使孩子们在完成作业时既有收获也有乐趣，受到了家长和学生们的一致好评。但也有家长反映，有些个性化假期作业对孩子而言过于复杂，令学生和家长有些犯愁。

　　某小学让一年级的孩子收听《红楼梦》评书，结果年纪尚小的孩子们被鸿篇巨制吓倒，对名著产生了抵触心理；还有学校让三年级的孩子录制一段专题视频并剪辑，由于孩子们凭自身力量难以完成，最后全变成了家长的任务……当个性化的假期作业忽视学生的实际情况，超越学生的实际能力，不仅不能起到应有的作用，还会产生负面影响。

　　教育是科学性极高的工作，既要有良好的初衷，更要辅之以审慎和科学的举措，把握尺度与分寸，唯此，才能达到预期效果。从这个角度来说，个性化作业的布置，一方面需要兼顾知识性和趣味性，另外一方面，也要基于孩子的认知水平和实际能力。

　　当然，对于这类体验式的个性化作业，学校还应当给孩子和家长们树立“过程重于结果”的观念，即更注重学生在完成任务过程中的收获，而非最终的成果展示。这就需要学校和家长鼓励孩子们尽可能独自完成作业，避免家长越俎代庖，从而真正达到让孩子们领略实际生活、体味成长乐趣的目的。

编辑： 唐巧燕
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