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拜年、访友……听孩子们说说过年“那些事儿”

2018-03-03 08:32 来源：钱江晚报
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　　除夕守岁、春节拜年、走亲访友……除了这些，这个年你还做了哪些有趣的事情？让我们一起来听听萧山的孩子们都做了些什么……

　　寒假作业，也可以很受欢迎

　　“寒暑假作业对于孩子们来说，一直都是一个‘愁人’的存在。以前是作业太多，如今是太个性，甚至经常出现举全家之力仍不能为的情况。作业的初衷是学习和巩固知识，如果闹得人仰马翻、叫苦不迭，甚至令孩子产生抵触心理则得不偿失。作业可以有个性，但更要符合实际，今年孩子的班主任给孩子布置了学一道拿手菜，我就觉得非常实用。”汇宇小学的家长笑着向笔者说。

　　汇宇小学学生家长吕女士说,她的儿子正在读四年级,学做一道菜成了孩子感兴趣的寒假作业。她告诉笔者,儿子从小就喜欢吃萝卜炖牛肉,刚好老师也布置了这么个作业，于是寒假里儿子化身小厨师,嚷着让爸妈传授做菜的技艺。从买菜、洗切、烧菜儿子全程参与其中。

　　如今就算没有家长在一旁指导,吴晓辉烧起菜来也已经有模有样了。吕女士说,学校的这个作业让她感到惊喜,在增进家庭的亲子关系的同时,也锻炼了孩子们的动手能力。

　　“没想到我也能做这么好吃的萝卜炖牛肉，简直太不可思议了。希望下次还能烧得更好吃，有机会还要跟爸爸学习油焖大虾、肉末茄子等。”他也表示通过这次的实践，更理解爸爸妈妈的辛苦了。“又要工作，还要买菜烧饭真的非常忙碌，如果我学会了，忙的时候我也可以帮忙啦。”最后，吴晓辉告诉笔者，“以前一听到寒假作业就觉得好烦，没想过老师还会布置做菜这么有意思的作业，也让自己对寒假作业有了改观。”

编辑： 唐巧燕
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