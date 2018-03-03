全国超八成县义务教育实现基本均衡

记者2月28日从教育部获悉：截至目前，全国有2379个县义务教育发展实现基本均衡，占全国总县数的81%；上海、北京、天津、江苏、浙江、广东、福建、吉林、安徽、山东、湖北等11个省（市）整体通过评估认定。

记者2月28日从教育部获悉：截至目前，全国有2379个县义务教育发展实现基本均衡，占全国总县数的81%；上海、北京、天津、江苏、浙江、广东、福建、吉林、安徽、山东、湖北等11个省（市）整体通过评估认定。

国务院教育督导委员会办公室主任、教育部教育督导局局长何秀超介绍，2017年，全国有560个县通过国家督导评估认定，吉林、安徽、山东、湖北4个省整体通过评估认定；1816个基本均衡县的义务教育均衡发展水平总体上略有提高，也有10个省份的15个县出现滑坡；500多个尚未通过国家评估认定的县义务教育均衡发展水平明显低于国家标准，中、西部地区分别有16.3%、29.1%的县尚未认定，将是攻坚难点地区。

据悉，自2013年启动督导评估认定以来，各地推进义务教育均衡发展投入不断增加，新建改扩建学校约26万所，增加学位2725万个，补充教师172万人，参与交流的校长和教师243万人次。目前，义务教育学校、特别是农村义务教育学校的面貌得到较大改善，优质教育资源覆盖面逐步扩大，热点难点问题得到有效化解，人民群众满意度不断提高。其中，全国近5年累计建设各类校舍和附属用房面积4.5亿平方米、体育运动场馆3.4亿平方米、实验室功能室746万间，新增设施器材和信息化装备价值3257亿元、图书14.4亿册、计算机1248万台；全国近5年新补充教师中，音体美科学信息教师31万人，占新补充教师总数的18%；目前，全国6万多个教学点实现数字教育资源全覆盖，惠及400多万偏远农村地区的孩子。

据介绍，从2017年督导评估认定情况来看，尽管取得了一定成绩，但与人民群众接受良好义务教育的需求仍有一定差距，主要原因包括部分地方政府推进力度不够、部分学校标准化建设力度不够、部分地区教师队伍均衡配置力度不够等。下一步，将依法依规持续增加经费投入，真正把经费投入向农村地区和薄弱学校倾斜；解决当前义务教育发展中长期存在的、百姓反映强烈的择校、大班额、学业负担过重、豪华校建设等重点难点问题；大力推进农村学校标准化建设，加快农村小规模学校和寄宿制学校建设，加强控辍保学工作；全面提升教师素养，深入推进“县管校聘”管理改革，建立切实有效的激励机制吸引骨干教师和优秀学校管理人员合理向农村地区、薄弱学校流动；深入实施素质教育，加强课程教材建设，全面推进集团化办学、学区制改革、学校联盟、城乡结对等，带动薄弱学校更好更快发展。

据介绍，2018年将继续做好义务教育发展基本均衡县的督导评估认定工作，实现全国85%的县达到基本均衡目标。同时，启动义务教育优质均衡发展督导评估认定工作，实现义务教育均衡发展在更高水平上不断推进。